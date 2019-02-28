Греко-Католическая Церковь в Беларуси отмечает ряд юбилеев

Апостольский визитатор для греко-католиков в Республике Беларусь архимандрит Сергий Гаек рассказал белорусской редакции Vatican News о том, чем живут в этой стране католики византийского обряда в наступившем году.

Во-первых, в Греко-Католической Церкви Беларуси продолжает звучать эхо славного юбилея, отмечавшегося в ушедшем году: 1150-летия передачи Папе Адриану II святыми Кириллом и Мефодием переводов на славянский язык Священного Писания и литургических книг. Это событие, широко отмечавшееся в 2018, продолжает оставаться сильным вдохновляющим стимулом для пастырской работы и сегодня, в 2019, ибо духовное наследие Апостолов славян и Покровителей Европы сохраняет всю свою актуальность. «Нам следует сделать своего рода испытание совести: насколько мы теперь живем этим наследием? Ведь евангелизация — это значит не только привести человека в храм, но и научить его жить Евангелием на том месте, где он живет и работает, будь то сфера науки, культуры…», — сказал предстоятель белорусских греко-католиков.

С вышеозначенным юбилеем сопряжен и еще один: 500-летие издания первой печатной книги, широко отмечаемый на государственном уровне. Греко-католики Беларуси также проведут в этой связи ряд мероприятий.

Еще один «юбилей» наступившего года имеет весьма печальный характер: это 180-летие так называемого «Полоцкого собора», насильственно ликвидировавшего в 1839 г. Греко-Католическую Церковь в Российской империи вопреки протестам многих ее священнослужителей и верных. «Мы не хотим никого осуждать, — отметил в этой связи архимандрит Сергий Гаек, — но хотим молиться. Поэтому наши верные несколько дней назад отправились в деревню Царковну на Освейском озере, чтобы помолиться на том месте, на котором некогда молились священники, пожелавшие остаться верными Святому Престолу. Это — наш сегодняшний духовный капитал, необходимый для бесстрашного евангельского свидетельства».

Первое же празднование важных для белорусских греко-католиков событий имело место 9 февраля 2019 г., когда в преддверии 1150-летия кончины в Риме святого Кирилла (14 февраля 869 г.) состоялось молитвенное бдение в Пастырском Центре Св. Иосифа в Минске, которое возглавил Апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Габор Пинтер и на котором присутствовали белорусские римско-католические епископы.

По материалам Vatican News