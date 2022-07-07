Госсекретарь Ватикана встретился с президентом Южного Судана (+ ФОТО)

В ходе визита по странам Африки, которые должен был посетить Папа Франциск, госсекретарь Ватикана кардинал Паролин встретился 5 июля в Джубе с лидерами Южного Судана. В беседе были затронуты вопросы внутреннего и международного порядка, сообщает русская служба Vatican News.

«Единственная борьба, которую необходимо вести, – это борьба за мир и развитие, и эту битву мы должны вести все вместе, – заявил в президентском дворце ватиканский иерарх. – Мир и развитие взаимосвязаны: без мира нет развития, а отсутствие мира провоцирует нестабильность и недовольство».

Кардинал Паролин отметил, что для развития Южного Судана необходимо и далее продвигать национальное единство, конституционные реформы и выполнение мирного соглашения, срок действия которого истекает в феврале 2023 года. Госсекретарь Ватикана передал южносуданскому президенту Салве Кииру послание Папы Франциска, отметив, что Святейший Отец высоко оценил шаги, предпринятые правительством в направлении мира и примирения.

Со своей стороны лидер Южного Судана заверил в готовности встретить у себя Папу Франциска, как только здоровье позволит ему приехать: местные христиане разных конфессий объединились в молитве о скорейшем выздоровлении Святейшего Отца. Президент напомнил о двухдневных духовных упражнениях 2019 года в Ватикане, в котором принимал участие он сам и другие лидеры страны: тогда Папа Франциск поцеловал им ноги, умоляя прекратить военные действия. «Мы вернулись из Рима и больше не воевали, – заявил Салва Киир. – Я сказал ‘нет’ новым войнам. Может быть, люди и не видели большого прогресса, но они слышали молчание оружия».

Будучи бойцом с юных лет, президент Южного Судана неоднократно подтверждал свою веру в Бога; на встрече в Джубе он заверил кардинала, что со стороны правительства будет сделано всё возможное для защиты людей и предотвращения правонарушений, заявив: «Мы никому не позволяем начинать сражения. Я больше не хочу воевать, мы хотим у себя мира». На что кардинал Паролин ответил: «Делайте всё с Божьей помощью», все политические силы призваны служить миру, прогрессу и развитию страны.