Госсекретарь Ватикана позвонил президенту Ирана

Госсекретарь Ватикана позвонил президенту Ирана

Август 13, 2024

Утром 12 августа состоялся между госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

По сообщению Зала печати Ватикана, иерарх поздравил нового иранского президента со вступлением в должность и затем затронул вопросы общего интереса.

выразил тревогу в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и подчеркнул настоятельную необходимость «любым способом избежать расширения продолжающегося там серьезнейшего конфликта, оказав предпочтение диалогу, переговорам и миру».


Источник: русская служба Vatican News

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