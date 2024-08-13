Госсекретарь Ватикана позвонил президенту Ирана

Утром 12 августа состоялся телефонный разговор между госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

По сообщению Зала печати Ватикана, иерарх поздравил нового иранского президента со вступлением в должность и затем затронул вопросы общего интереса.

Кардинал Паролин выразил тревогу в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и подчеркнул настоятельную необходимость «любым способом избежать расширения продолжающегося там серьезнейшего конфликта, оказав предпочтение диалогу, переговорам и миру».



Источник: русская служба Vatican News