Послание госсекретаря Ватикана по случаю открытия 45-го Митинга дружбы народов в Римини

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин направил приветственное послание епископу Римини по случаю 45-го «Митинга дружбы народов», который будет проходить в этом итальянском городе с 20 по 25 августа, сообщает русская служба Vatican News.

Кардинал Паролин передаёт участникам ежегодной встречи, организованной международным католическим движением «Общение и освобождение» приветствие и благословение Папы Франциска. Иерарх цитирует учительство Святейшего Отца о важности поиска смысла жизни в эти сложные времена, которые отмечены такими насущными проблемами, как «ледяные ветра войны», несправедливость, насилие, неравенство, климатические изменения и беспрецедентные антропологические проблемы. В этом контексте Епископ Рима призывет современников задуматься о смысле жизни и о надежде, открыть сердца для встречи с Богом и попытаться глубже понять самих себя, ближних и окружающую реальность. Верующие не должны забывать о том, что ценность нашего существования заключается в любви.

Кардинал приводит твёрдое убеждение Папы Франциска: «Самое важное, самое прекрасное и привлекательное и в то же время самое необходимое для нас – это вера во Христа Иисуса». Только Бог может спасти и подарить радость, которую невозможно обрести иначе. Вера особенно важна в трудные моменты; она является основой, которая помогает преодолевать страх, принимать вызовы и риски перед лицом объективной реальности. Важно иметь дерзновение, рисковать и любить, даже когда со стороны это кажется неправильным, и жить в мире без страха.

Христос вовсе не отделяет нас от реальности, наоборот, Он помогает встретить и принять её. В условиях кризисов и жизненных испытаний нужно следовать путём подлинной любви, с радостью и силой Божьего милосердия, подчёркивает кардинал, цитируя Папу Франциска: каждый из нас любим Богом, и это важно помнить, стремясь к истине и поиску смысла жизни.

Святейший Отец поддерживает цель встречи в Римини – использовать «самое главное в нашей жизни» как инструмент любви, сострадания и милосердия. Современные христиане призваны стать ответственными деятелями перемен и активно участвовать в миссии Церкви, создавая пространства, где люди могут встретиться с Христом.

«Это всеобщее стремление может породить новый мир, в котором в конце концов восторжествует Любовь, явленная нам во Христе, а вся планета станет храмом братства».

Папа Франциск выражает надежду, что насыщенная программа встречи и разнообразие её форматов побудят многих стать искателями «главного» и проповедниками Благой вести, которая освобождает и исцеляет людей.

В конце послания кардинал Паролин передаёт апостольское благословение Святейшего Отца всем организаторам, волонтёрам и участникам встречи, а также его просьбу о молитве.