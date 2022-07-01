Госсекретарь Ватикана начал визит в Африку

Кардинал Пьетро Паролин, Государственный секретарь Св. Престола, начал визит в Демократическую Республику Конго и Южный Судан. Поездка продлится с 1 по 8 июля 2022 года, сообщает Vatican News.

«Это очень важная поездка, для меня большая честь иметь возможность посетить как Демократическую Республику Конго, так и Южный Судан, и донести выражение любви Папы до народов этих стран, а также заверить их, что как только обстоятельства позволят, особенно с точки зрения здоровья, он совершит это путешествие сам», — сказал ближайший сподвижник Святейшего Отца перед вылетом из международного аэропорта имени Шарля де Голля в Париже в направлении Киншасы, столицы Демократической Республики Конго, которая станет первым этапом его паломничества.

Иерарх сообщил, что основными моментами его визита станут Святые Мессы, которые он отслужит с местными католическими общинами. 3 июля кардинал возглавит Литургию в Киншасе, а 7 июля — в Джубе, столице Южного Судана.

Госсекретарь Апостольской Столицы отметил, что его поездка будет преимущественно пастырской, хотя и будет включать встречи с государственными деятелями и подписание дипломатического соглашения. В программу также входит посещение лагеря беженцев и центра для детей-инвалидов, встречи с местным духовенством, монашествующими, сотрудниками ООН, освящение краеугольного камня будущей нунциатуры в Джубе и встреча с учителями и учениками католического Университета в столице Южного Судана.