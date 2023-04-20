Госдума разрешила банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.

Документ в конце ноября 2020 г. внесло в парламент правительство, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Интерфакс».

Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ). Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений принятый закон добавляет религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы законопроекта отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

В принятом законе также уточняется, что является предметами религиозного назначения и религиозной литературой. Это перечень, утвержденный постановлением правительства N251 от 31 марта 2021 г. (предметы храмового убранства, религиозной символики и атрибутики, одежда и головные уборы религиозного назначения).

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).