Госдума отложила рассмотрение закона о переаттестации священнослужителей
Госдума была вынуждена отложить рассмотрение правительственных поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», обязывающих священнослужителей, которые прошли обучение за рубежом, для допуска к отечественной пастве пройти аттестацию и получить дополнительное образование. Поводом стала критика представителей ряда конфессий, а инициатором отсрочки, выступил спикер Вячеслав Володин, передает «Коммерсантъ».
Представители религиозных организаций настаивают, что «государство не должно вмешиваться во внутренние дела образования священнослужителей», а также говорят о прекращении практики государственно-конфессионального диалога, «в рамках которого представители законодательной власти и традиционных религий России обсуждали новые законотворческие инициативы». При этом в Госдуме заверили, что готовы к переговорам с духовенством: состав участников, формат обсуждения и его временные рамки находятся в стадии согласования,
Ранее профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал принять внесенные правительством РФ поправки к закону «О свободе совести» в первом чтении. В пояснительной записке к законопроекту говорится о намерении «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Одно из положений предусматривает для всех получивших духовное образование за рубежом священнослужителей и «персонала религиозных организаций» обязательную аттестацию в России и «дополнительное профессиональное образование» в российских духовных вузах. Получить такое образование необходимо «до начала осуществления религиозной или преподавательской деятельности на территории РФ».
Именно эта норма вызвала критику конфессий. Рассмотрение документа было запланировано на 22 сентября, однако в последний момент вопрос сняли с повестки. Источник в аппарате Госдумы сказал, что инициатором отсрочки выступил спикер Вячеслав Володин из-за негативной реакции на инициативу. Теперь депутатам предстоят консультации с представителями российского духовенства для выработки поправок.
«У калмыцкого духовенства на протяжении более четырех веков священнослужители получали духовное образование за рубежом,— рассказал журналистам о сути претензий старший администратор Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Сергей Киришов (Йонтен-гелюнг).— Раньше это был Тибет, после оккупации Тибета Китаем эти традиционные для нас университеты были перенесены в Индию.
Если закон вступит в силу, священнослужители не будут иметь право заниматься религиозной деятельностью. И речь идет не только о Калмыкии, но и о других регионах, традиционно исповедующих буддизм — Тыве, Алтае, Бурятии».
«Мнение католиков совпадает с теми опасениями, которые высказали абсолютно все конфессии. Мы, несомненно, согласны с тем, что экстремистские взгляды не должны проповедоваться религиозными конфессиями,— заявил генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.— Но одновременно государство не должно вмешиваться во внутренние дела образования священнослужителей. Пока они не нарушают законодательство, это должно быть предоставлено самим конфессиям. Непонятно, кто будет составлять учебную программу и кто будет ее выполнять».
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов огорчен тем, что сейчас ушла практика государственно-конфессионального диалога, «в рамках которого представители законодательной власти и традиционных религий России обсуждали новые законотворческие инициативы». «Нелогично и невежественно считать все религиозные иностранные вузы экстремистскими,— поделился господин Аббясов.— Ведь тогда к экстремистским можно отнести и светские зарубежные вузы. Если говорить про государственные религиозные учебные заведения стран исламского мира, то со многими из них у нас существуют договоры о сотрудничестве, реализуются совместные образовательные программы».
Начальник правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), напротив, уверена, что в целом законопроект заслуживает поддержки, поскольку содержит много полезных норм. В частности, указывает она, в документе предусмотрен запрет на включение сведений о вероисповедании в наименования тех юридических лиц, в состав учредителей (участников) которых не входят религиозные организации. При этом положение законопроекта об обязательной аттестации обучившихся за рубежом священнослужителей главный юрист РПЦ также сочла нуждающимся в корректировке:
«Полагаю, что аттестации и дополнительному обучению в духовных образовательных организациях на территории России должны подлежать только те обучившиеся за рубежом священнослужители и лица из числа религиозного персонала, которые начнут осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность в стране после вступления в силу нового закона».
Таким образом, речь, по мнению игуменьи Ксении, должна идти не о смысловых правках, а о корректировке круга лиц, подпадающих под действие документа.
Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что работа пойдет именно в этом направлении. «Скорее всего, будет принята поправка о том, что от аттестации освобождается какая-то категория руководителей централизованных религиозных организаций, которые на момент принятия закона уже занимают эти должности. Чтобы никого не обидеть, а потом уже начать обижать»,— сказал эксперт-религиовед.
«Спор вызывает только одно из положений законопроекта про аттестацию священнослужителей, получивших иностранное образование,— высказал свое отношение к конфликту председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.— И то, по сути, лишь ситуация, когда нет в России духовных образовательных организаций соответствующей конфессии. Вот эта ситуация и внесение на этапе второго чтения необходимых поправок и будет предметом обсуждения с участием основных российских конфессий». Он уточнил, что «конкретный состав участников, формат обсуждения и его временные рамки находятся в стадии согласования».
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