Голландская Церковь призывает не допустить эвтаназию для детей от 1 до 12 лет

Эвтаназия не только попирает величайшую ценность — жизнь человека, — но и тормозит развитие медицинской науки, предлагая более «простое» и эффективное решение проблемы, считает голландский кардинал Эйк.

В Нидерландах правительство расширило легализацию эвтаназии на смертельно больных детей в возрасте от 1 до 12 лет.

Для новорожденных эвтаназия по запросу родителей была уже узаконена раньше, как и эвтаназия для детей от 12 до 16 лет при согласии родителей и от 16 до 18 – без согласия родителей. Однако до сих пор закон не охватывал детей от 1 до 12 лет, страдающих неизлечимыми и болезненными патологиями.

Поправки к закону об эвтаназии введены по просьбе педиатров: две недели назад министр здравоохранения Хуго де Йонге объяснил решение парламента выводами группы экспертов: с одной стороны, они рекомендовали улучшить паллиативный уход за детьми с другой – заявили, что иногда этого ухода может быть недостаточно, поэтому педиатры в этом случае должны получить полномочия практиковать над детьми эвтаназию законным образом. Поправки должны вступить в силу в ближайшие месяцы.

Против решения правительства выступили различные политические движения, а также Католическая Церковь. Ее позиция выражена в открытом письме-воззвании архиепископа Утрехта кардинала Виллема Якоба Эйка.

«Если эти предписания станут реальностью, врачи смогут прерывать жизнь людей в любом возрасте начиная с момента зачатия, при определенных условиях и безнаказанно. Круг замкнётся», — пишет кардинал Эйк, напоминая, как понижалась планка законотворчества об эвтаназии в последние десятилетия: «В начале 80-х она считалась допустимой на терминальном этапе физической болезни. Затем – не только на терминальном. В 90-е годы ее стали применять также к психиатрическим расстройствам и деменции. С самого начала нового столетия ее стали применять к новорожденным детям-инвалидам. Скоро она затронет и детей от 1 до 12 лет».

«Человеческая жизнь, — утверждает кардинал Виллем Эйк, — это основоположная ценность с самого момента зачатия. В противовес этой ценности, таким образом, нельзя ставить другие доводы, такие как страдания из-за болезни или из-за инвалидности, даже у детей».

Для того, чтобы положить конец страданиям, недопустимо лишать жизни, но существует долг паллиативного ухода, подчеркивает кардинал, ссылаясь на недавний документ Конгрегации вероучения Samaritanus bonus.

Иерарх также считает, что возможность положить конец жизни человека тормозит медицинские исследования в области паллиативного ухода, поскольку эвтаназия представлена как более эффективное решение. Прелат призывает «не замыкать круг»: «Не делайте последнего шага, после которого эвтаназия станет доступной в любом возрасте», — обращается кардинал к правительству в открытом письме.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News