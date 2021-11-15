Главы ведущих конфессий Белоруссии приняли обращение к европолитикам и верующим в связи с миграционным кризисом на границе

Руководители ведущих конфессий Республики Беларусь приняли обращение к политикам европейских государств и верующим в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Римско-Католической Церкви Иосиф Станевский, муфтий Мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

«Трагические события, связанные с миграционным кризисом, происходящие в настоящее время на миролюбивой и многострадальной белорусской земле, человеческое горе и боль тысяч людей, замерзающих на границах наших государств, побудили нас обратиться к вам, — говорится в документе. — Основные мировые религии проповедуют любовь к ближнему своему и призывают к милосердию, добру и состраданию. Слово Божье говорит нам о том, что странники мы пред Ним и «пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле и нет ничего прочного».

«Мы, руководители ведущих конфессий Республики Беларусь, обращаемся к политикам современных экономически развитых и благополучных европейских государств. Не вина этих людей, что они, покинув свои родные земли, где идут военные действия, ищут лучшей судьбы для себя и своих детей. Не вина их в том, что от безысходности и страха они, преодолевая тысячи километров, всевозможные трудности и лишения, вынуждены искать убежище в других странах. Путь к своему лучшему будущему в Европе эти люди ищут через Беларусь. Люди всех национальностей и вероисповеданий хотят жить под мирным небом и видеть улыбки на лицах детей», — говорится в обращении.

В документе отмечается: «Совсем скоро христианский мир воспоет славу родившемуся Христу. Многие дома будут украшены к Рождеству Христову, символизируя желание принять рожденного Бога в своем сердце. Ожидая милости и чудес Божьих в своей жизни, подражая Творцу, мы можем сотворить чудо сами. В этот период уходящего года во всех традиционных религиях верующие более активно творят дела благотворительности, милосердия и помощи нуждающимся, посвящая их Богу. Что в этом году мы преподнесем в дар Богу? Ведь у каждого беженца, ожидающего решения своей судьбы на европейской границе, есть своя личная трагедия. Их слезы, пролившиеся от боли на родной земле, продолжают проливаться».

«Каждый человек, созданный по образу и подобию Божьему, имеет право быть услышанным и понятым, жить в мире, быть уверенным в своем завтрашнем дне и будущем своих детей, — отметили руководители конфессий Беларуси. — В ожидании Рождества Христова и Нового года призываем политиков, всех верующих и просто неравнодушных людей Европы к мудрости, милосердию и состраданию, к спасению людей, находящихся без крова, в состоянии отчаяния. Мы все призываемся словом Божьим к скорейшему разрешению сложившейся ситуации — дать им не только надежду и совет, а необходимую помощь и возможность реализовать свои чаяния».

«Сегодня мы должны задуматься: а что ждет нас в недалекой перспективе? что будет завтра? Ведь каждому из нас надлежит дать ответ перед Господом за свои деяния, так как на земле мы только пришельцы и странники. Да будет со всеми нами мир и Божье благословение!» — говорится в обращении руководителей ведущих конфессий Республики Беларусь.