Главное богослужение «Фаворской недели» состоялось в Кафедральном соборе Новосибирска

Кульминацией празднования «Фаворской недели» стало воскресное богослужение 8 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня.

В начале Святой Мессы Правящий Архиерей Преображенской епархии сформулировал духовный смысл сегодняшнего Торжества: «Ежегодно в начале августа верные Кафедрального собора, а также верные всей епархии, отмечают главный свой праздник, а точнее, двойной праздник: Преображение Господне (это наш престольный праздник) и очередную годовщину освящения главного храма епархии. И, несмотря на всё еще продолжающееся время отпусков и всё еще продолжающуюся пандемию, мы сегодня собрались в достаточно большом числе, достойном столь великого торжества. И как некогда апостолы поднялись вместе с Иисусом на гору Преображения, гору Фавор, так и мы теперь восходим в духе на наш Сибирский Фавор…».

А в своей проповеди после прочтения Св. Евангелия Преосвященный Иосиф Верт остановился на обоих аспектах переживаемых нами ныне торжеств.

«В 1991 году, – сказал в частности Владыка, – на территории нашей епархии было всего лишь несколько молитвенных домов: в Омске, Челябинске, ещё в 2-3 сёлах Омской области и Алтайского края; был небольшой храм в Новосибирске на левом берегу Оби, который построили верующие в 1985 году на свои средства и своими руками; и был только что возвращён старый храм в Томске. И это было всё. А верующие были рассеяны на огромной территории Западной Сибири по крайней мере в 300 известных нам населённых пунктах. И служили им, духовно окормляли их три священника! Мы сегодня только отдалённо можем себе представить эту ситуацию. Мы сегодня вовсе представить себе не можем, как верующие удовлетворяли свои духовные потребности.

И вот спустя несколько лет, а точнее – 6 лет, – после того, как Папа Римский святой Иоанн Павел II своей буллой от 13 апреля 1991 года возродил церковные структуры и назначил епископов, был построен и освящён этот Кафедральный собор в Новосибирске. Через год мы будем праздновать серебряный юбилей — 25 лет освящения нашего Кафедрального собора. Уже весьма немногие из тех верующих, кто участвовал и присутствовал на торжественном освящении в 1997 году, остаются и сегодня среди нас. И всё же имеются ещё живые свидетели того — не побоюсь сказать — самого яркого события за эти последние 30 лет. Дорогие братья и сестры! Сегодня, в годовщину освящения нашего храма, осознаем эту великую благодать, этот самый щедрый дар Бога!».

«Другой повод радостного празднования, – продолжил Владыка, – это титул нашей церкви – ‘Преображение Господне’. Мы можем гордиться таким удивительным титулом! Как вы слышали сегодня в Евангелии, апостолам Петру, Иакову и Иоанну дано было увидеть Преображённый Лик Господа, когда лицо Его сияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег. ‘Построим три кущи…’. Это блаженство было предвкушением вечного счастья с Богом на небесах. Нашим величайшим счастьем на Небесах, нашим постоянным занятием в вечности будет лицезрение Бога. Представление об этом лицезрении даёт нам сегодняшнее торжество Преображения Господня. Мы будем видеть Бога, как Он есть! В сиянии Его славы! В чудесном многообразии Его добродетелей и совершенств. Мы будем видеть глубины тайн нашей святой веры! Чудеса сотворения, поддержания и управления миром, чудеса провидения Божьего в направлении наших судеб; небесный Рай и всех его обитателей: Марию, его Царицу и всех Ангелов и святых!».

В своей проповеди Отец Епископ упомянул и об одном очень важном событии, имевшем место накануне: «Вчера, в субботу, в Караганде произошло нечто очень важное. Вы знаете, что уже давно идет процесс беатификации Гертруды Детцель, святой женщины. И вот вчера была совершена эксгумация – это важный и необходимый акт в ходе такого процесса. А я вспоминаю Гертруду: когда она говорила о Господе (так же, как и я сейчас), то её голос часто прерывался от волнения и от слёз…».

(Смотрите полный текст проповеди Преосвященного Епископа Иосифа)

К сожалению, всё еще продолжающиеся карантинные меры не позволили организовать традиционную в прошлые годы братскую трапезу в храмовом дворе.

В этой связи в своем напутственном обращении к пастве Владыка Иосиф процитировал слова Папы Франциска о том, с какой радостью, с каким счастьем мы встретимся и заключим друг друга в объятия, когда пандемия, наконец, закончится. Но до этого благословенного момента пока еще далеко. Прежде, когда для братского общения не было никаких препятствий, далеко не все прихожане ценили эту возможность: многие даже в престольный праздник, едва закончится Месса, тут же спешили домой по своим делам. Карантин, при всех своих отрицательных сторонах, дал нам со всей остротой ощутить, чего же мы на самом деле лишились. Так пусть же ностальгия по «прежним добрым допандемийным временам» согревает наши сердца сегодня и приумножит наше стремление к восстановлению полноценной общинной жизни, – призвал пришедших в храм верных их Архипастырь.

В заключение богослужения настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин пожелал всем верным, чтобы «дух Преображения» жил в их сердцах и находил свое адекватное выражение к тех конкретных обстоятельствах, в каких мы ныне находимся. Он также поблагодарил братьев и сестер во Христе за щедрое молитвенное и «материальное» (посредством продуктовых передач) участие в судьбе болящего настоятеля прихода на Левобережье отца Виталия Костюка, OFM, который ныне продолжает свое лечение от последствий коронавирусной инфекции.

Торжественная служба завершилась общим чтением благодарственной молитвы Господу за 30 лет лет религиозной свободы и исполнением гимна Тебя, Бога, славим…



«Лица и действа» главной Мессы «Фаворской недели» в Кафедральном соборе Преображения Господня иллюстрирует фоторепортаж «Сибирской католической газеты»: