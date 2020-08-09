Главная Месса Фаворской недели в Кафедральном соборе Преображения Господня

Завершающим аккордом переживаемой ныне в Преображенской епархии Фаворской недели и ее кульминацией стала Святая Месса при главном алтаре Кафедрального собора в Новосибирске. Богослужение возглавил Ординарий епархии Владыка Иосиф Верт, а сослужили ему настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин, генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко и эконом епархии, генеральный викарий для католиков византийского обряда на территории России архимандрит Иван Лега. Владыка Иосиф посвятил свою проповедь очередной годовщине освящения храма. Читайте полный текст проповеди.

К сожалению, ввиду продолжающегося на территории Новосибирской области «режима повышенной готовности» верные по-прежнему не могли физически присутствовать на литургии, но присоединились к ней через трансляцию в сети, подготовленную студией КАНА. Видеозапись главной Святой Мессы Фаворской недели – ниже: