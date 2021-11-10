Глава внешнеполитического ведомства Ватикана отслужил Мессу в московском Кафедральном соборе вместе с российским епископами (+ ФОТО)

Как мы уже сообщали, с 8 по 10 ноября 2021 года нашу страну посетил с рабочим визитом секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Вторник 9 ноября, когда католики всего мира отмечали праздник Освящения Латеранской базилики, был для высокого гостя весьма насыщен различными встречами: ватиканский иерарх провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, обговорив различные аспекты отношений и взаимодействия между Апостольской Столицей и Россией как на международном, так и на внутриполитическом уровне. Вечером того же дня архиепископ Галлахер возглавил торжественную Святую Мессу в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. У алтаря вместе с высоким гостем из Ватикана предстояли Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, все пятеро российских католических епископов, священнослужители из московских католических общин и приходов.

В своем приветственном слове в начале Мессы архиепископ-митрополит Павел Пецци в частности сказал: «Мы очень рады принять Вас в нашем Кафедральном соборе, который исторически родился как храм для польской общины и после долгого, тяжелого времени советского режима стал Кафедральным собором, так что сегодня может символически собирать всю Католическую Церковь на территории Российской Федерации». Далее Владыка Павел отметил, что особым образом воспоминаемое событие Освящения Латеранской базилики – это праздник, посвященный тому доброму отношению с Верховным Понтификом, которое выражает присутствие архиепископа Галлахера посреди нас в этот вечер.

Ватиканский дипломат также обратил внимание на указанное обстоятельство в своей проповеди: «Промыслительно, что мы совершаем эту Мессу сегодня, в день воспоминания Освящения Латеранской базилики, которая является Матерью для всех католиков во всём мире и Кафедрой Его Святейшества Папы. Мы празднует ту любовь, то единство, которые являются идентичностью нашей Церкви». Архиепископ подчеркнул, что мы молимся, дабы это единство и общение были восстановлены между всеми верующими во Христа и особенно с нашими братьями и сёстрами православными.

Продолжая свою проповедь, архиепископ Галлахер отметил, что присутствие каждого верного в храме в этот вечер – это выражение высшей важности, которую мы придаём нашей вере и нашей Церкви. «Вера – это источник нашей жизни, точно так же как Бог – источник нашего бытия. Вера превосходит всё, это то стекло, через которое мы видим всё происходящее, и это реальность, которая преображает нашу жизнь», – сказал он и подвел итог: «Хотя сегодня мы вспоминаем конкретное церковное здание, мы празднуем Церковь, состоящую из живых камней, потому что никто из нас не был бы здесь сегодня, если бы мы не верили в обновляющую силу Бога, Который даёт нам жизнь».

В заключение богослужения архиепископ-митрополит Павел Пецци еще раз поблагодарил высокого гостя за оказанную честь и признался, что он в «восторге от Литургии, которая позволила почти физически прочувствовать общение со всей Церковью и с Папой Франциском», пригласив затем представителя Святейшего Престола еще раз посетить Россию. В своем ответном слове архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил свою признательность за приглашение и выказал надежду, что такой визит станет возможным, а в конце добавил, что если бы здесь присутствовал Папа Франциск, он бы обязательно попросил молиться за него, о чем от имени Святейшего Отца его представитель попросил всех собравшихся.

В среду 10 ноября, в последний день своего пребывания в России, глава Ватиканской дипломатии посетит с кратким визитом Санкт-Петербург. Вечером он возглавит Святую Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии.



По материалам нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной и Информационной службы Архиепархии Божией Матери.

Фото Ольги Дубягиной: