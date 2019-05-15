Глава Службы Папских милостей лично включил свет мигрантам. Ранее власти отключили электричество в доме, занятом нуждающимися.

Кардинал Конрад Краевский, возглавляющий Службу Папских милостей, лично включил электричество, ранее отключенное властями в римском доме, среди обитателей которого много мигрантов. Поступок Апостольского элемозинария возмутил министра внутренних дел Италии Меттео Сальвини, известного своей резкой позицией по отношению к мигрантам., — сообщает агентство Благовест-инфо

Римские власти более недели назад отключили электричество и горячую воду в доме, в котором самовольно поселились 420 человек, среди которых было 98 детей. Здание, не принадлежащее Ватикану, с 2013 года стало домом для многочисленных семей, находящихся в бедственном положении. Это мигранты и бездомные. Также в доме действует многопрофильный культурный центр, который проводит концерты, мастер-классы и театральные спектакли, содержит ресторан и центр социальной помощи. 6 мая поставщик электроэнергии – компания Hera – отключила в дом свет в связи с задолженностью, составившей 300 000 евро.

Узнав об острой ситуации, в которой оказались жильцы дома, кардинал Краевский пошел на решительные действия. 11 мая 55-летнй польский иерарх проник в опечатанное помещение и лично включил рубильник. «Это был жест отчаяния, – заявил он. – В этом здании без электричества живут более 400 человек, в том числе дети; они даже не имеет возможности пользоваться холодильниками». По словам Краевского, Ватикан давно следил за ситуацией в этом доме: ранее сюда направлялись кареты скорой помощи, лекарства, продукты первой необходимости. Кардинал Краевский заявил, что он осознает, к каким юридическим последствиям могут привести его действия, однако при этом убежден, что поступил правильно.

Со своей стороны, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Меттео Сальвини резко осудил «незаконные действия» элемозинария. «Теперь я надеюсь, что Служба Папских милостей оплатит счета на сумму 300 000 евро», – заявил министр, придерживающийся крайне правых взглядов.

Римская газета «La Repubblica» назвала кардинала «Робин Гудом Папы Римского». Журналисты похвалили Краевского за его поступок, совершённый в необычных обстоятельствах. Сам элемозинарий в интервью газете «Corriere della Sera» заявил, что принимает на себя всю ответственность за содеянное и в случае получения извещения о штрафе готов заплатить его.