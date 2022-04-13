Глава ОВЦС: Подготовка встречи Папы и Патриарха требует тщательной проработки

«Папа Римский Франциск очень сбалансированно высказывается по украинской тематике, потому что он знает не только нынешнюю историю конфликта, но и предысторию, которая восходит к событиям 2014 года», – заявил в эфире программы «Церковь и мир» митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель ОВЦС рассказал, что принимает непосредственное участие в подготовке предстоящей в 2022 году встречи между Папой Франциском и Патриархом Кириллом, но вопросы о точном времени и месте пока находятся в стадии проработки.

«В нынешней сложной политической ситуации очень тщательной проработки требуют не только вопросы, касающиеся содержательной стороны встречи Папы и Патриарха, но и вопросы, касающиеся безопасности, транспорта, логистики», – пояснил митрополит Иларион.

Изначально встреча глав Русской Православной и Римско-Католической Церквей планировалась там, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для этой встречи, добавил председатель ОВЦС.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС