Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника Успения Богородицы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выступил с призывом усилить меры безопасности в церквях в связи с событиями последних дней. Он отметил, что такая мера необходима накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, который Католическая Церковь отмечает 15 августа.

По словам министра, во Франции сохраняется высокий уровень террористической угрозы на религиозной почве. Дарманен напомнил об убийстве священника в департаменте Вандея и призвал префектов связаться с представителями мест религиозного культа, чтобы определить наиболее уязвимые из них, узнать о планирующихся церемониях и определить необходимые меры защиты.

В последние десятилетия Францию потрясли убийства католических священников и монашествующих. Среди жертв насилия – 85-летний о. Жак Амель, который погиб от рук исламских экстремистов 26 июля 2016 года в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре. В ночь с 10 на 11 мая 1991 года в городе Тарбе был убит о. Жан-Люк Кабес, пресвитер епархии Тарба и Лурда. Епархия Тюля вспоминает со скорбью о. Луи Жуссома, приходского священника из Эглетона (департамент Коррез), которого убили в церковной ризнице 26 октября 2009 года. 16 августа 2005 года тысячи паломников, молившихся вечерней в церкви Примирения общины Тэзе, стали свидетелями жестокого убийства основателя экуменической общины, 90-летнего брата Роже Шютца.

9 августа в городке Сен-Лоран-Сюр-Севр (департамент Вандея на западе Франции) был убит 60-летний о. Оливье Мэр, провинциальный настоятель монашеской Конгрегации монфортанцев (SMM).