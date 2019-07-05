Глава Маронитской Католической Церкви раскритиковал предложенный зятем Трампа план урегулирования на Ближнем Востоке

С резкой критикой плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке, предложенного Джаредом Кушнером, выступил ливанский кардинал Бешара Бутрос ар-Раи. В своей проповеди глава Маронитской Церкви заявил, что план Кушнера – «не сделка века, а пощечина века».Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на AsiaNews.

«Так называемая сделка века является, на самом деле, пощечиной века – по отношению как к палестинскому делу, так и к возвращению сирийских беженцев на родину, где бы они смогли продолжить писать свою историю, живя на своей собственной территории, укрепляя свою собственную цивилизацию», – заявил маронитский Патриарх в ходе освящения церкви Св. Стефана в ливанском селении Герфин.

25 июня Джаред Кушнер, зять и советник Дональда Трампа, представил в Бахрейне план, включающий инвестирование 50 млрд. долларов в экономику палестинских территорий и стран, в которых сегодня находится большое количество беженцев (Ливан, Египет, Иордания). По словам кардинала ар-Раи, этот план является попыткой «натурализации» палестинских беженцев в странах, которые дали им приют, «замаскированной под финансовую помощь». Ранее с критикой плана Кушнера выступили лидеры Палестины. «Даже если намерение оказать материальную помощь было бы искренним, – подчеркнул глава крупнейшей христианской общины Ливана, – было бы предпочтительнее помочь палестинцам построить свое собственное государство и вернуться домой, а в случае с сирийцами – также помочь им вернуться домой и восстановить свои дома и институты».