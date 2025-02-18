Глава дипломатии Святейшего Престола критикует европейскую политику

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Европа страдает от концептуальной слабости и утраты своих исторических корней в современном мире.

Главный дипломат Святейшего Престола выразил свое мнение о нынешнем положении Европы в интервью итальянской газете «L’Eco di Bergamo». По его словам, несмотря на наличие «хороших антител» для противостояния кризисам, у европейского сообщества нет четкого представления о будущем.



«У Европы есть глубокий, отчасти оправданный страх перед собственным прошлым»

По словам кардинала Паролина, сегодня европейский континент находится в сложной ситуации, когда нежелание осознать полноту своего исторического наследия мешает ему строить сильное будущее. «Наряду с темными страницами в истории Европы есть много светлых моментов», — подчеркивает он.

Дипломат отмечает, что этот страх проявился еще во время создания европейской конституции, когда было принято решение избегать прямого упоминания иудео-христианских корней Европы. Вместо этого использовалась более общая формулировка культурного, гуманистического и религиозного наследия.

По мнению кардинала, такой подход к собственной истории и традициям ослабляет способность Европы эффективно реагировать на современные вызовы. Только приняв всю свою историю, со всеми ее достижениями и ошибками, Европа сможет занять прочную позицию в современном геополитическом контексте.



«Будущее можно построить только на фундаменте прошлого»

По словам кардинала-госсекретаря, отказ от своей исторически укорененной идентичности ослабил чувство принадлежности к общему интеграционному проекту и европейской идентичности среди народов континента. Вместо того чтобы строить Европу на глубоких общих основах и корнях, был выбран путь меняющегося ценностного консенсуса.

Пьетро Паролин подчеркивает, что для успешного решения современных проблем в области культуры, миграции и торговли Европе необходимо заново обрести свою идентичность, чтобы эффективно участвовать в современных геополитических процессах.

Ближайший помощник Папы Франциска убежден, что, не примирившись со своим прошлым и не осознав свои исторические корни, Европа рискует остаться без прочной основы для построения будущего.



«Европа, открой себя заново, будь собой!»

Чтобы Европа знала, как противостоять «великим вызовам современности», как культурным, так и коммерческим, Паролин повторяет предостережение святого Иоанна Павла II, подхваченное также Папой Франциском: «Европа, открой себя заново, будь собой!»

Сталкиваясь сегодня с практическим атеизмом, популизмом, религиозной неграмотностью и религией «сделай себя сам», мы должны также обратить внимание и на обнадеживающие явления, такие как просьба многих молодых людей во Франции креститься. Но прежде католики должны спросить себя, продолжает ли Евангелие быть „вызовом“ благодаря их собственному свидетельству, вере, надежде и милосердию.



По материалам Vatican News