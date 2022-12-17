Глава Бурятии назвал извинение Ватикана за слова Папы Римского о бурятах сильным поступком

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов назвал извинение Ватикана за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах сильным поступком. Об этом в пятницу он сообщил в своём Telegram-канале.

«Официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого Папы этого бы не было) — это сильный поступок! Папе респект!» — цитирует Алексея Цыденова ТАСС.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила от Ватикана официальное заявление с извинениями за высказывания Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурят, этот инцидент исчерпан. Она отметила, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников.