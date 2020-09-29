Германия: три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихарда, переданы аббатству в Толае

19 сентября, после двух лет реставрационных работ торжественно открылась церковь бенедиктинского аббатства Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey). А двумя днями ранее здесь состоялась торжественная церемония передачи этой обители трех витражей, изготовленных по эскизам 88-летнего Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) — самого известного и успешного современного немецкого художника, передает Благовест-инфо со ссылкой на DW.

Сам автор, передавший витражи монастырю в подарок, на церемонии не присутствовал, однако видел фотографии и остался очень доволен результатом. За основу для этого проекта Рихтер взял абстрактные работы из своего альбома «Паттерны» (англ. “Gerhard Richter. Patterns. Divided — Mirrored — Repeated”).

Витражи под номером 957

В беседе с агентством dpa Рихтер предположил, что они, вероятно, станут последней его большой работой. В официальном каталоге произведений витражи в Толае получат номер 957.

Начинать какие-то новые большие проекты или крупноформатные работы, если не случится какое-то чудо, художник больше не собирается, ограничится впредь рисунками и концепциями для выставок. Конечно же, если позволит здоровье, он обязательно посетит Толай, чтобы увидеть на месте все своими глазами.

Несколько лет назад Рихтер был признан самым успешным из ныне живущих художников в мире по итогам доходов от продаж работ на арт-аукционах за последние 40 лет. Одним из произведений Рихтера являются «Пиксельные витражи» в Кельнском соборе — памятнике Всемирного наследия и самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

Самый старый действующий монастырь Германии

Бенедиктинское аббатство Святого Маврикия в саарском Толае (Benediktinerabtei St. Mauritius, Abtei Tholey) является самым старым действующем монастырем в Германии. Первое письменное упоминание этой обители датировано 634 годом. Сейчас здесь проживает 12 монахов в возрасте от 24 до 75 лет. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч посетителей и паломников.