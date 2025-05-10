Герб Папы Льва XIV: лилия, пронзенное сердце и единство во Христе

10 мая Государственный секретариат Святейшего Престола обнародовал изображение герба Папы Римского Льва XIV, его девиз и официальный портрет с личной подписью.

Папский герб представляет собой щит, разделённый по диагонали на две части. В верхней части, на синем фоне, изображена серебряная лилия. В нижней, светлой части – сердце, пронзённое стрелой, поверх книги. Этот образ вдохновлён гербом Ордена св. Августина, к которому принадлежит Лев XIV, и отсылает к переживанию обращения св. Августина, о котором он сам писал: «Ты пронзил моё сердце Своим Словом» (Vulnerasti cor meum verbo tuo).

Таким образом Лев XIV в основных чертах подтвердил свой прежний епископский герб, а также девиз «In Illo uno unum», заимствованный из толкования св. Августина на 127-й Псалом. Это изречение подчёркивает центральную тему августинского богословия: «Хотя нас, христиан, много, в едином Христе мы едины».

В интервью Vatican News в 2023 году будущий Папа объяснял выбор этого девиза: «Единство и общение являются частью харизмы Ордена св. Августина, а также моего образа действий и мышления. Я считаю крайне важным содействовать единству в Церкви, и мы хорошо знаем, что “общение, участие и миссия” являются тремя ключевыми словами Синода. Поэтому, для меня, как августинца, содействие единству и общению имеет первостепенное значение. Святой Августин много говорит о единстве в Церкви и о том, что его необходимо воплощать в жизнь».

Источник: русская служба Vatican News