Гарегин II поблагодарил Путина за сохранность культурного наследия армян в Карабахе

Католикос всех армян Гарегин Второй направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению наследия армянского народа в Карабахе, сообщили в четверг в пресс-службе Эчмиадзина.

«Хотели бы выразить нашу глубокую признательность за ваши усилия по сохранению исторического наследия армянского народа, находящегося на переданных Азербайджану территориях — исторических монастырей, церквей и памятников культуры», — говорится в сообщении.

В частности, католикос подчеркнул, что благодаря размещению российских миротворцев было обеспечено богослужение в Дадиванке.

«Наш народ всегда будет помнить важную роль России в прекращении кровопролития в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха). Мы будем молиться за непоколебимость многовековой армяно-российской дружбы», — подчеркнул Гарегин Второй.

16 ноября сообщалось, что президент Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом и премьером Армении Николом Пашиняном заявил о важности обеспечения сохранности и нормальной жизнедеятельности христианских храмов и других святынь, расположенных в Нагорном Карабахе.



Источник: Интерфакс-религия