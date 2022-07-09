Галлахер: «Не исключено, что Папа посетит Киев в августе»

Подготовка к поездке в Киев начнётся после апостольского визита в Канаду, и не исключено, что Папа Франциск посетит Украину уже в августе. Об этом заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святейшего Престола по связям с государствами, в эфире итальянского телеканала RAI 1, передает Vatican News.

«Папа Римский, – отметил монсеньор Галлахер, – глубоко убеждён, что если бы он совершил этот визит, то он имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и всегда выражал готовность посетить Москву, встретиться с российскими властями».

На вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, где Папа будет находиться в последнюю неделю июля, архиепископ ответил: «Да, я полагаю, что по возвращении из Канады мы начнём предметно изучать эту возможность». О вероятности того, что это произойдет уже в августе, прелат сказал: «Быть может. Я бы не исключал этого, но многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как Папа перенесёт эту поездку, которая также весьма обременительна, и тогда уже будем знать».

О контактах с Москвой на предмет Папской поездки в Россию монсеньор Галлахер сказал: «В настоящее время наши контакты с Российской Федерацией носят, скорее, институциональный характер, осуществляясь через апостольского нунция в Москве и через российского посла здесь, при Святейшем Престоле. Кроме того, прямых или личных контактов не так уж много». Архиепископ добавил: «Нас очень волнуют украинские проблемы и решение вопроса войны, но в то же время нас беспокоит будущее Западных Балкан».

Затем ватиканский прелат ответил на вопрос об экуменических вызовах и о встрече Папы Франциска и Патриарха Кирилла:

«Я считаю, что если Патриарх и Святейший Отец поедут в Казахстан на эту важную конференцию мировых религий, то да, встреча состоится. Нужно стараться преодолевать трудности и недоразумения ради единства Церкви».

В конце интервью секретарь по связям с государствами прокомментировал убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ:

«Покушение на него и его смерть наполняют меня глубокой печалью; я имел честь встретиться с премьер-министром во время визита в Японию. Это был человек, имевший большое влияние за пределами своей страны. Он также был весьма противоречивой личностью, но человеком принципов, с высоким чувством общего блага своего народа».