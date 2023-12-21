Фрески купола римской Кьеза Нуова («Новой церкви») работы Пьетро да Кортона восстановлены

Спустя 130 лет после последнего вмешательства реставраторов снова сияет «Троица», фреска Пьетро да Кортона, украшающая купол церкви Санта-Мария-ин-Валличелла, более известной в Риме как «Новая церковь» (Chiesa Nuova), передает «Седмица» со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Церковь была подарена в середине XVI века Папой Римским Григорием XIII Филиппу Нери в знак признания за проделанную им работу по оказанию помощи паломникам. В этой церкви святой Филипп, которого римляне вспоминают как «Pippo bbono», покоится в роскошной часовне, расположенной слева от алтаря.

Пьетро да Кортона расписал свод церкви фресками с изображением Чуда Мадонны, в куполе было помещено изображение Триумфа Троицы, апсиду украсила фреска с изображением Успения Божией Матери и святых, а в главный алтарь поместили алтарный образ с Ангелами, почитающими Мадонну, работы Рубенса. Знаменитый фламандец также является автором двух боковых картин.

Все эти произведения будут восстановлены. Но первым уже отреставрирован огромный купол, расписанный Пьетро да Кортона, площадью 300 квадратных метров. Он был полностью возвращен к жизни благодаря работе Специального управления Рима под руководством Даниэлы Порро благодаря финансированию Фонда культовых зданий.

В ходе восстановительных работ были полностью исправлены вмешательства, проведенные в 1893 году, когда была проведена последняя реставрация всего купола.

Нынешние реставрационные работы были проведены в срочном порядке после того, как небольшой фрагмент фрески отпал во время религиозного мероприятия. Они включали установку гигантских строительных лесов высотой 42 метра.

С 7 января 2024 года леса начнут постепенно разбирать, чтобы продолжить проверки и мониторинг восстановления остальных фресок в центральном нефе, боковых нефах и апсиде.

Реставрация коснется также «Мадонны», написанной маслом на грифельной панели. Она была создана Рубенсом во время его пребывания в Риме.

Работа, проделанная над фресками группой специалистов под руководством архитектора Алессандры Фассио, 19 декабря 2023 года была продемонстрирована министру внутренних дел и культуры Маттео Пьянтедози и министру культуры Дженнаро Санджулиано.

Фрески отныне находятся в безопасности благодаря работам на внешней части купола и установке гидрологических датчиков, которые также будут дополнены системой сценографического освещения.

Видео, которые будут доступны посетителям, дадут возможность с близкого расстояния полюбоваться деталями фресок и картин. Вмешательство реставраторов оказалось весьма своевременным: они «залечили» длинные раны треснувших участков фрески, очистили краски от налетов пыли, дыма и копоти от воска, поднимавшихся до самого высокого купола.