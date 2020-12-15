Французские католические епархии переживают острый финансовый кризис

Конференция католических епископов Франции объявила, что французские епархии понесли убытки в размере 90 миллионов евро в связи с пандемией коронавируса в этом году.

Католическое информационное агентство KAI сообщает, что в связи с этим французские епископы обратились к верующим с призывом всемерно поддержать Церковь в стране, в том числе путем отправки SMS-сообщений на номер благотворительной организации.

По данным епископата, во время первой волны пандемии Церковь во Франции потеряла примерно 60 миллионов евро, а в результате второй волны убытки составят около 30 миллионов.

Заместитель генерального секретаря Конференции епископов по экономическим и правовым вопросам монс. Амбруаз Лоран напомнил, что Церковь во Франции поддерживается исключительно на пожертвования верующих. Однако большую часть этого года французские католики не могли посещать церковные службы, что привело к общему сокращению приходских бюджетов на 30-40 процентов.

Было подсчитано, что в каждое воскресенье, когда верующие не могли присутствовать на литургии, приход недополучал по 3-4 миллиона евро. Еще большие финансовые потери понесли святилища, которые были полностью закрыты.

Чтобы уменьшить ущерб, французский епископат создал несколько веб-сайтов, в том числе национальный портал quete .catholique .fr. Эти инициативы помогают компенсировать от 5 до 10 процентов убытков, но этого явно недостаточно. Также была оказана государственная помощь для сохранения занятости, предоставленная всем работодателям (во Французской церкви работает около 8000 человек), что позволило получить около 5 миллионов евро. Однако расходы не уменьшились и даже увеличились из-за санитарного кризиса. В результате, как уже отмечалось, большинство епархий столкнутся с дефицитом бюджета, который необходимо будет покрыть за счет собственных ограниченных средств.

Один из проектов французского епископата, направленный на нивелирование дефицита, — сбор средств, организованный с помощью SMS.

По материалам Catholic.by