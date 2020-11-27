Франция: епископы не согласны с решением Макрона

Считать веру чем-то несущественным и приравнивать богослужения к торговле — это «серьезная ошибка для нашего общества».

Несмотря на протесты епископов президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свое решение – «в свете эпидемиологической обстановки» — об ограничении числа присутствующих на богослужениях до 30 человек независимо от площади храма.

Епископат выразил по этому поводу сожаление, отметив, что протоколы, представленные различными вероисповеданиями, «могли бы сделать эти решения более применимыми и справедливыми».

Иерархи задаются вопросом о «реальных критериях, используемых правительством для определения масштабов ограничений». Французские иерархи подчеркивают, что богослужения недопустимо приравнивать к торговой деятельности, и подобное отношение к религиям означает «считать веру миллионов людей чем-то второстепенным, а это – серьезная ошибка для нашего общества».

В ответ на изложенную на днях просьбу епископов премьер-министр пообещал начать обсуждения и установить ограничения в соответствии с размерами зданий.

Епископы заявили о своем праве «воспользоваться надлежащими правовыми инструментами». При этом католические пастыри подтверждают «полное и всецелое обязательство католиков бороться с эпидемией и их желание служить наибольшему благу общества».



Источник: Vatican News