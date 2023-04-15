Францисканская школа г. Новосибирска поздравляет свою «старшую сестру» Католическую Гимназию г. Томска с 30-летием

В этом году Католическая Общеобразовательная Гимназия в Томске отмечает свой 30-летний юбилей.

От всего коллектива и учеников Католической начальной школы города Новосибирска поздравляем нашу «старшую сестру» Гимназию (разница в «возрасте» у нас — один год).

Юбилеи Школы или Гимназии — праздники особенные. Но это всего лишь этапы, которые позволяют немного оглянуться назад, проанализировать, подвести итоги, скорректировать или составить новые планы и с обновленными силами следовать далее.

Пусть в вашем коллективе всегда будут люди, отдающие любимому делу свои силы, знания и энергию, а Надежда и Вера питают и поддерживают творческую атмосферу в коллективе, и пусть желание созидать всегда идет рука об руку в вашей работе.

Ученикам и выпускникам гимназии желаем уважать и помнить своих учителей, помнить и применять те знания и умения, которые освоили в Гимназии, а также хочется ещё обязательно пожелать отличных оценок и интересных уроков!

Пусть Гимназия процветает, даря детям нужные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания!

Пусть в стенах Гимназии всегда царит мир и порядок, но при этом обязательно звенит детский, радостный смех!

Желаем дальнейшего процветания и успехов Гимназии!

Дерзайте, творите, сохраняйте и развивайте лучшие традиции Гимназии!



От имени Католической школы Рождества Христова в Новосибирске

священник Коррадо Трабукки, OFM