В Хорватии прошел форум молодых католических, православных и протестантских богословов

С 18 по 24 июля в Хорватском городе Дубровнике проходила очередная Летняя школа богословия. Десятки студентов, изучающих католическое, православное и протестантское богословие, во второй раз встретились в древнем городе на Адриатическом побережье. Целью форума является созидание пространства для диалога между разными христианами.

Торжественное открытие первой Летней богословской школы в Дубровнике состоялось в 2019 году. Тогда её организовал местный епархиальный совет по культуре и науке во главе с архиепископом Мате Узиничем. Участники форума — это студенты и аспиранты из Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении и Черногории.

В этом году на базе Епархиальной семинарии в Дубровнике прошла уже вторая Летняя богословская школа с участием около сорока студентов католического, православного и протестантского богословия, а также известных преподавателей из Европы и Америки. Тема этого года — «Вера и политика. Христиане в политическом пространстве».

«Наши встречи — это не просто пассивное прослушивание лекций, а живая дискуссия по вопросам, имеющим отношение к Церкви и обществу», — сказал архиепископ Узинич в интервью Vatican News.

По его мнению, в публичном пространстве много контента, но мало диалога.

«Решение многих проблем требует налаживания межличностных отношений, а не просто обмена мнениями», — сказал иерарх, который в 2011-2020 годах был апостольским администратором Дубровницкой епархии, а в настоящее время является коадъютором архиепископа Риеки.

«В нашей теологической школе мы хотим донести до будущих богословов, что плюрализм мысли и свобода богословских рассуждений — не наши враги, а ресурс, который позволяет предложить миру в свете Евангелия христианский ответ. Поэтому цель — помочь будущим теологам из разных христианских конфессий в Юго-Восточной Европе, где религиозные, политические и национальные вопросы постоянно переплетаются, в построении более справедливого, открытого и гуманного общества и христианской общины», — пояснил архиепископ Узинич.

Он напомнил центральную речь Иисуса — Нагорную проповедь, которая представляет собой своего рода руководство о том, как относиться к другим людям и окружающему миру. А задача богословов — не заглушать голоса, которые могут отличаться от наших, а оставаться истинным и пророческим голосом на разных должностях. «Чтобы это произошло в нашем обще-христианском мире, мы должны перестать рассматривать разнообразие как угрозу и опасность», — сказал хорватский иерарх.



Фото — dubrovacka-biskupija.hr