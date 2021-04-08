Фонд Святого Иосифа помог пострадавшим от пандемии на 5 млн евро

Фонд Святого Иосифа, учрежденный год назад Миланской архиепархией в сотрудничестве с мэрией для поддержки пострадавших от пандемии, оказал им помощь почти на пять миллионов евро. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На днях в здании курии состоялась конференция, на которой об итогах работы фонда рассказали архиепископ Миланский Марио Дельпини и мэр Милана Джузеппе Сала.

Всего с марта прошлого года финансовую помощь от фонда получили 2454 человека. Речь идет о тех, кто потерял работу или потерпел существенные убытки из-за пандемии. Большинство адресатов помощи – мужчины (почти 54 процента) в возрасте от 35 до 44 лет.

Больше всего в поддержке нуждались работники ресторанного и гостиничного бизнеса.

Средства фонда составлены из начальных 4 миллионов, вложенных мэрией и архиепархией (по 2 миллиона) и пожертвований. Всего от благотворителей поступило более 3,5 миллиона евро. 66 процентов жертвователей – отдельные граждане, 32 процента – предприятия и 2 процента – другие субъекты.

Фонд Святого Иосифа действует посредством различных проектов. Один из них относится к семьям: за год 995 семей получили поддержку для решения повседневных проблем, таких как плата за аренду квартиры и за коммунальные услуги, на общую сумму почти 1370000 евро. В рамках фонда работает также проект «Предлагаем работу», который с начала пандемии трудоустроил 126 человек.

Как отметили участники конференции, последствия пандемии не будут исчерпаны в краткие сроки. К сожалению, они особенно дадут о себе знать, когда перестанет действовать временный запрет на увольнения, введенный в связи с чрезвычайной санитарной ситуацией.