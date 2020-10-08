Финансы Римской Курии в 2019 году — комментарий о. Герреро Альвеса, SJ

Верные имеют право знать, как мы используем ресурсы», — заявил префект Секретариата по экономике свящ. Хуан Антонио Герреро Альвес, SJ, в интервью Vatican News, комментируя финансовый отчет Римской Курии за 2019 год.

Прежде всего прелат пояснил, что не следует смешивать понятия «Римская Курия», «Церковь» и «Ватикан». Представленный финансовый отчет не является итоговым бюджетом Церкви: деятельность епископских конференций, епархий, приходов, монашеских институтов во всем мире не входит в отчетность Святейшего Престола. Не входят в нее и счета, относящиеся к Государству Граду Ватикан, а именно к учреждениям Губернаторства: к ним относятся Институт религиозных дел, фонд «Лепта святого Петра», а также различные фонды, сотрудничающие с ватиканскими ведомствами.

Бюджет Римской Курии относится к Святейшему Престолу в узком смысле и касается исключительно служения Святейшего Отца – управления Церковью, служения единства в любви, евангелизации, коммуникации, продвижения целостного развития человека, образования, помощи нуждающимся Церквам, обучения духовенства и так далее. Поэтому финансовый отчет Святейшего Престола называется также «отчетом о миссии». Св. Престол не функционирует как предприятие или как государство, и поэтому совершенно нормально, что всегда есть дефицит бюджета. Почти все куриальные ведомства являются «средоточием расходов», осуществляя служение, которое нельзя ни продать, ни проспонсировать. Цель финансовой деятельности Св. Престола заключается не в том, чтобы избежать дефицита, — это невозможно, — а в том, чтобы иметь все необходимое для вверенной ему миссии, чтобы правильно оценивать потребности и имеющиеся ресурсы: это требует экономического благоразумия, отметил префект Секретариата по экономике. «Мы должны заботиться о том, чтобы дефицит был устойчивым или чтобы он восполнялся в долгосрочной перспективе. Мы должны доверять Провидению, которое действует через щедрость верных».

Дело в том, что миссия Римской Курии – это не только распределение средств, полученных для благотворительности Папы. Основная миссия Святейшего Престола – содействовать возвещению евангельского послания до самых отдаленных уголков земли посредством коммуникации, помощи нуждающимся, поддержки Церквей, испытывающих трудности, изложения учительства Папы, поиска единства в доктрине и в литургии, разрешения внутрицерковных конфликтов, участия в диалоге на высшем уровне, общения с поместными Церквами. В 2019 году поступления в казну Святейшего Престола составили 307 миллионов евро и были потрачены 318 миллионов. Таким образом, дефицит составил 11 миллионов. При этом активы за вычетом задолженности составляют 1402 миллиона евро. «В некоторых колледжах США эта цифра выше, чем у Римской Курии», — поясняет Герреро Альвес. Каковы же источники дохода Римской Курии? В 2019 году 54 процента, то есть 164 миллиона евро, составили сами активы. Коммерческая деятельность – посещение катакомб (катакомбы относятся к Римской Курии, в то время как Музеи Ватикана – к Губернаторству); продукция Департамента коммуникации, например, книги; различные услуги, в том числе плата за университетское обучение, привнесли 14 процентов дохода, то есть 44 миллиона евро. От других ватиканских учреждений, не относящихся в узком смысле к Курии – Губернаторства, собора Св. Петра и т.д., — поступило еще 14 процентов, а пожертвования от епархий и от отдельных верующих составили 18 процентов, то есть 56 миллионов.

Сколько же потратила Римская Курия в 2019 году? 18 миллионов евро израсходованы на уплату налогов Италии, 25 миллионов – на обслуживание зданий. Различные услуги и административные расходы составили 14 процентов, а непосредственно на миссию Святейшего Престола было потрачено 65 процентов. Таким образом, подчеркивает Герреро Альвес, Курия «делает много с помощью малого». Если сравнивать ее бюджет с различными государствами или областями, то Курия действительно тратит очень незначительные средства: например, она содержит 125 нунциатур и постоянных миссий во всем мире на 43 миллиона в год. Кроме того, на 45 миллионов в год она выпускает ежедневную газету, известную во всем мире – «Оссерваторе Романо», передает новости круглосуточно на 40 языках с помощью Радио Ватикана и Vatican Media, публикует их на портале Vatican News на 35 языках: это уникальный масштаб для мира коммуникаций. «Евангельское послание, — поясняет префект, — должно дойти до края земли, и, насколько это возможно, оно должно передаваться на языке каждого народа и так, чтобы его можно было понять в контексте собственной культуры». Есть также Апостольская библиотека, архивы и отделы археологии, которые занимаются не только наследием Церкви, но и наследием человечества.

Подводя итог, дефицит бюджета в 2019 году был намного меньше, чем в 2018-м. Результат был достигнут также благодаря инвестициям. В свете недавних событий, связанных с недвижимостью в Лондоне, это деликатный вопрос. «В некоторых случаях, — признает Герреро Альвес, — Святейший Престол неосмотрительно последовал некоторым советам и стал жертвой мошенничества. Я думаю, что мы учимся на ошибках или неосторожности прошлого». Поэтому в финансовой сфере так необходима внутренняя и внешняя прозрачность, контроль и сотрудничество различных ведомств Курии. Для этого Св. Престол пригласил специалистов высочайшего уровня, и именно с этой целью Папа Франциск установил недавно новые правила о договорах о подряде.



Ольга Сакун — из Града Ватикан

Источник: Vatican News