Филиппины отклонили призыв ООН к легализации однополых браков, абортов и разводов

Филиппины категорически отклонили призыв Совета по правам человека ООН к легализации в этой стране однополых браков, абортов и разводов, передает РИА Новости со ссылкой на The Manila Times.

По данным издания, министр юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла заявил, что рекомендации ООН «неприемлемы».

«Это вопрос политики, принимаем мы его или нет, и я думаю, что мы знаем как страна, что мы не готовы к этому», — приводит Manila Times слова Ремуллы с брифинга для прессы, который прошел в минувший понедельник.

«В культурном плане наши ценности могут противоречить многим ценностям, которые страны Запада хотят нам навязать. Мы не готовы к этому, культурно не готовы. Такова наша позиция на данный момент», — добавил он.

В то же время, как отметил заместитель главы министерства юстиции Филиппин Рауль Васкес, рекомендации ООН были отклонены «из соображений национального самосознания, религиозных верований и наших культурных традиций, суверенитета Филиппин, который должен быть защищен и поддержан во все времена».

Что касается разводов, то Филиппины — единственная в мире страна, которая как и Ватикан, не признает практики расторжения браков. Как сказал министр юстиции Ремулла, Филиппины не признают ее, поскольку «условия для этого не были созданы должным образом».

«Мы хотим, чтобы законодатели делали свою работу (в этом вопросе)», — считает министр.

На Филиппинах разводиться могут только супружеские пары мусульман, которые составляют около 6% населения страны. Для католиков развод остается технически невозможным даже если они живут за пределами своей страны, хотя законопроекты о легализации расторжения браков и рассматривались в парламенте.