«Фаворская неделя» завершилась торжественной Мессой в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Кульминацией празднования «Фаворской недели», которая по традиции проходит в первой декаде августа во всех католических приходах Урала и Западной Сибири, в нынешнем году стало воскресное богослужение 11 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Поскольку Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт в эти дни находится с визитом на Южном Урале – по случаю 25-летнего юбилея прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске, Святую Мессу в Новосибирске возглавил настоятель прихода кафедрального собора о. Кшиштоф Корольчук SJ.

На торжество в главный храм Преображенской епархии собрались верные всех новосибирских приходов. Кроме того, из соседних Томска и Кемерова со своими пастырями приехали паломнические группы, в составе которых были как взрослые, так и юные прихожане.

Отцу-настоятелю на Мессе в этот день сослужили его собратья-иезуиты — о. Янез Север SJ (Новосибирск), о. Войтек Зиолек SJ (Томск), о. Пётр Шиманский SJ (недавно прибывший в Россию), а также священник-редемпторист Артур Вильчек CSsR (Кемерово).

Перед началом богослужения, приветствуя всех собравшихся, отец Кшиштоф сказал: «Сегодня мы вместе празднуем 27-ю годовщину освящения нашего Кафедрального собора. Благодарим Бога за это место. Благодарим Бога за строителей этого храма. Также благодарим Господа за тех, кто наполняет храм своей молитвой, своей верой. Отдадим Богу все наши просьбы, все наши намерения, все чаяния сердечные. И попросим у Него, чтобы Он услышал нас в этот день».



После прочтения Св. Евангелия со словом проповеди к собравшимся обратился отец Войтек Зиолек. Проповедующий остановился на трех важных аспектах переживаемых ныне торжеств: духовном смысле Преображения Господня на горе Фавор, собственно годовщине освящения Кафедрального собора в Новосибирске. И, в-третьих, значимости этих сегодняшних празднований для каждого из нас: «Зачем мы празднуем эти события, зачем это паломничество, зачем сегодняшняя встреча? Ведь можно было и дома каждому из нас помолиться. Но вспомним чудо в Кане Галилейской: когда вино закончилось, Господь ведь мог уже завершить встречу и, поблагодарив, предложить всем разойтись. Но Он решил встречу продлить, продлить праздник. Потому что Господь, ставший действительно человеком, знает, что человек – это не только дух, но также и тело. Ему нужно, чтобы и наше тело запомнило этот праздник. «Потом этим способом я буду помнить что-то очень важное, например, что Господь любит меня». Поэтому сегодня мы все эти события празднуем вместе. Господь дал нам святыню, новую Кущу – наш прекрасный храм, чтобы именно в этом месте мы могли почувствовать Его безусловную Любовь».

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По окончании богослужения была показана короткая сценка в честь праздника. А затем во дворе храма всех ждала живая музыка, пение, танцы, радушное чаепитие и доброе общение народа Божьего.



«Лица и действа» главной Мессы «Фаворской недели» представлены в фоторепортаже студии «Кана»: