Епископы в США требуют от конгресса новой срочной прямой помощи населению на карантине

Епископы в США требуют от конгресса новой срочной прямой помощи населению на карантине, поскольку 3 триллиона долларов, выделенные весной школам, церквям и бизнесу, уже исчерпаны, а следующие 3 триллиона застряли на рассмотрении в сенате, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Поскольку сенат планирует рассмотреть сокращение очередного ассигнования на помощь населению во время пандемии, Конференция епископов США выступила с призывом к немедленной и расширенной помощи. «Совершенно необходимо принять строчные меры помощи в ответ на насущные нужды нации, – заявил глава комитета епископов США по внутреннему правосудию, архиепископ Пол Коакли. – Дай Бог всем участникам переговоров сердце, чуткое к зову бедных и обездоленных».

Конгресс принял несколько пакетов помощи во время карантина, предоставив ссуды малым предприятиям и некоммерческим организациям на зарплату и удержание сотрудников, и прибавив суммы пособий по безработице. Коакли, однако, предупреждает, что эти средства «истощаются», многим семьям угрожает голод, частные школы закрываются, статистика заражения вирусом в тюрьмах стремительно растет, а местные органы власти испытывают нехватку средств на борьбу с негативными следствиями эпидемии и карантина.

Весной Конгресс выделил 3 триллиона в помощь школам, церквям и предприятиям, а в мае палата представителей утвердила еще 3 триллиона долларов на помощь населению, но законопроект застрял в Сенате. В серии писем с апреля по август Конференция епископов США обрисовала главные приоритеты политики в борьбе с коронавирусом. Так, епископы настаивают, чтобы частные школы получили 10% от благотворительных средств, выделяемых государственным школам, а иначе многие из них вынуждены будут закрыться, а также чтобы родителям учеников предоставили налоговые льготы по плате за образование. Они просят также установить налоговую льготу в 300 долларов для благотворительных организаций, многие из которые с трудом держатся на плаву. Епископов особенно тревожит «расовое неравенство» в доступе к медицинской помощи, которое лишь усугубилось за время пандемии. Они также просят законодателей расширить доступ к программе охраны здоровья Medicaid и выделить средства на финансирование местных медицинских центров, и настаивают на том, чтобы страховки по абортам исключались из пакетов помощи населению.