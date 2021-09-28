Епископы Новой Зеландии поддержали запрет на репаративную терапию

Епископская конференция Новой Зеландии в целом поддержала законопроект, запрещающий репаративную (конверсионную) терапию, направленную на изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную. Об этом прелаты сообщают в специальном коммюнике, подчеркивая, что цели законопроекта «находятся в созвучии с принципами католической социальной доктрины о достоинстве человека и об общем благе».

Законопроект, представленный правительством, запрещает все практики, направленные на изменение или подавление сексуальной ориентации, «гендерной идентичности» и «гендерного выражения» человека.

«Католическая Церковь в Новой Зеландии, — пишут епископы, обращаясь к Парламентской комиссии юстиции, — не поддерживает, не предлагает и не проводит никакой ʺконверсионной терапииʺ, подразумевая под этим любую программу, которая с помощью медицинских, психологических и духовных средств стремится обратить людей от одной ориентации, гомосексуальной или трансгендерной самоидентификации к другой – гетеросексуальной».

По убеждению новозеландских католических епископов, эти программы причиняют вред и страдания, а «любая практика, наносящая ущерб, принудительная или навязанная, какое бы название она ни носила, отвергается Церковью и Евангелием Иисуса Христа».

Вместе с тем епископы добавляют, что они не намерены налагать ограничения на родителей и на педагогов в том, что касается советов, созвучных с католической нравственной теологией и с социальной доктриной, только из страха нарушить закон.

Поясняя позицию епископата, вице-президент епископской конференции монсеньор Стивен Лоу заявил, что «конверсионная терапия не принимает во внимание священный путь молодого человека от детства до зрелости, и именно поэтому Католическая Церковь поддерживает данное законодательство».



Источник: Vatican News