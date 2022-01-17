Епископы Казахстана призывают к мирному преодолению кризиса

13 января в храмах архиепархии Пресвятой Девы Марии в Нур-Султане верующие возносили молитвы о жертвах беспорядков в Казахстане и о мире в стране. Святую Мессу об этих нуждах призвал совершать архиепископ Томаш Пета, обратившись к народу Казахстана со специальным посланием, которое транслировалось по государственному телевидению в день национального траура. Сам иерарх предстоятельствовал на Мессе в кафедральном соборе Божьей Матери Неустанной помощи в Нур-Султане, пишет Vatican News.

По сообщению Папского фонда «Помощь Церкви в беде», в результате столкновений около 10 тысяч человек были арестованы. Причиной беспорядков стали народные протесты против президента Токаева, вызванные ростом цен на энергию, на которые наложились выступления против властей и беспорядки, связанные с другими причинами. В подавлении бунта наряду с силами правопорядка были вооруженные силы России и союзников.

Монсеньор Пета попросил соотечественников сделать все возможное для мирного решения кризиса и напомнил о словах Папы Франциска, который призвал к диалогу, справедливости и общему благу во время воскресной молитвы «Ангел Господень», посвятив своей воззвание Казахстану и вверив эту страну защите Пресвятой Девы Марии Царицы мира, почитаемой в Озерном. «Вторя призыву Папы, мы тоже хотим молиться о мире заступничеством покровительницы нашей страны – Царицы мира», — подчеркнул архиепископ Пета. Между тем, источники в Папском фонде «Помощь Церкви в беде» сообщают, что в Нур-Султане ситуация в настоящий момент относительно спокойная, а вот Алматы продолжает страдать от серьезных столкновений, и до сих пор есть сложности с коммуникацией через Интернет и мобильные устройства.

Епископ Алматы и президент епископата Казахстана Хосе Луис Мумбиела Сьерра поблагодарил всех за молитвы, сострадание и беспокойство. В возносимых в эти дни молебнах католики Казахстана поминают тех, кто больше всего пострадал за последнюю неделю, пояснил монсеньор Мумбиела в послании, переданном «Помощи Церкви в беде», добавив, что в эти дни и ночи в Алматы был туман, вызванный атмосферными причинами, но туман был и в сердцах многих людей. Народ Казахстана не заслужил того, что с ним происходит, добавил прелат, подчеркнув: мир «в наших руках и зависит от нас», и не следует ограничиваться лишь молитвой о мире, — необходимо созидать мир с Божьей помощью и восстановить гармонию в многонациональном и многорелигиозном Казахстане.

Епископ Караганды монсеньор Аделио Дель’Оро в день национального траура помянул в особенности погибших в его епархии и подчеркнул, что насилие не может привести к обновлению общества. Прелат просит молиться обо всех жертвах столкновений, уповая на мирное и справедливое решение во благо всех жителей.