Епископы Италии раскритиковали сбор подписей за эвтаназию
То, что в Италии собрано полмиллиона подписей за легализацию эвтаназии, вызывает «серьезное беспокойство», с таким заявлением выступили в среду, 18 августа, в национальной конференции католических епископов.
«Выбор смерти — это победа индивидуализма и нигилизма», — отметили епископы.
Сосредоточиться нужно не на легализации такого способа убийства, а на том, чтобы помогать тем, кто страдает, отметили также руководители конференции.
Сбор подписей активистами продолжается. Возможно, по итогом кампании будет объявлен общенациональный референдум, пишет REGNUM.
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