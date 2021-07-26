Епископы Франции посчитали, что неуместно сравнивать «зеленый сертификат» с желтой звездой

Комментируя протесты населения против введения «зеленых сертификатов» для посещения общественных заведений и мероприятий, епископы Франции заявили, что сравнение этой системы с Шоа неуместно, поскольку Шоа – это «абсолютно чудовищно», а вакцинация против COVID-19 «не отрицает достоинство человека».

Руководство поместной епископской конференции опубликовало специальное заявление на эту тему после того, как в некоторых кругах необходимость сертификата как «входного билета» для ресторанов и других мест была расценена как дискриминация, подобная той, какой подвергались евреи во времена нацизма, когда они были вынуждены носить на одежде желтую звезду. Епископы подчеркивают, что вакцинация – это «медицинский ответ на эпидемию, из-за которой рискуют быть парализованными и дальше экономика и прежде всего – общественная жизнь, дружеское и родственное общение». Вакцинация «не отрицает достоинство людей, оправдывая их истребление».

Таким образом, епископы считают, что решение французского правительства ввести обязательные «зеленые сертификаты» означает «осуществление его законной ответственности под контролем парламента», пишет Vatican News.

То, насколько обязательный сертификат соответствует законам правового государства, решают «судебные власти», отмечают иерархи. Они увещают «никогда не путать свободу передвижения со свободой существования, свободу посещать кино или кафе со свободой прославлять или не прославлять Бога, — хотя ясно, что ни государство, ни граждане не могут пренебрегать тем, что все свободы взаимосвязаны».