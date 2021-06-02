Епископы Австрии высказались против ассистированных самоубийств

1 июня Католическая Церковь Австрии отмечала День защиты жизни. По этому случаю епископская конференция страны (ÖBK) обнародовала специальное послание, в котором вновь подчеркнула важность защиты жизни на каждом её этапе, подтвердив полное неприятие ассистированных самоубийств.

Тема эвтаназии широко обсуждалась в Австрии после того, как 11 декабря 2020 года местный Конституционный суд декриминализировал данную практику и пересмотрел две статьи Уголовного кодекса. Таким образом, с 2022 года в Австрии ассистированный суицид больше не будет преследоваться по закону, поскольку в противном случае – по мнению судей – это противоречило бы праву человека на самоопределение.

В частности, австрийские епископы отмечают важность трёх аспектов: защиты тех, кто хочет совершить самоубийство, от давления третьих лиц; расширения доступа к паллиативному уходу и содействия хосписным услугам для неизлечимых больных. «Важно отстаивать абсолютную ценность жизни и находить способы, чтобы не допустить превращения юридических возможностей ассистированного суицида во ‘внутренний долг’», – говорится в заявлении прелатов: «Мы не должны отступать от принципа всесторонней защиты жизни на всех её этапах».

«Необходимо обеспечить и расширить защиту людей, подверженных риску самоубийства, а также предотвращать эту практику, – подчёркивают австрийский епископы, – именно это должно оставаться приоритетом для государства». Поэтому следует сделать паллиативную помощь и хосписы «доступными и удобными», наряду с адекватной психосоциальной поддержкой, которая призвана помочь людям «сплотиться против эпидемии одиночества». Те, кто проявляет суицидальные намерения, отмечают епископы, должны быть «защищены от влияния третьих лиц, а также достоверно проинформированы о своей болезни и возможностях паллиативного ухода, хосписов и психотерапии», чтобы исключить «ошибку в оценке их экзистенциального состояния».

В то же время Католическая Церковь Австрии подчёркивает, что «законы о защите необходимы и на других уровнях», например, для того чтобы «помощь при самоубийстве не классифицировалась как медицинская услуга», поскольку «любая медицинская профессия всегда должна служить жизни, а не смерти». По этой причине прелаты утверждают, что «никого – ни частных лиц, ни сотрудников больниц, домов престарелых или других учреждений – нельзя вынуждать прямо или косвенно участвовать в самоубийстве». Епископы настаивают на важности «соблюдения запрета на убийство по запросу».

Решение Конституционный суда, добавляет конференция епископов, должно соблюдаться, но «не может быть одобрено», поскольку оно представляет собой «деформацию ценностей, имеющую серьёзные последствия для коллективной ответственности, основанной на солидарности». «Каждое самоубийство – это человеческая трагедия, – подчёркивают прелаты, – поэтому каждый должен поддерживать чувство собственного достоинства людей на каждом этапе их жизни».

Австрийские прелаты выражают сомнение по поводу концепции самоопределения: иллюзорно думать, что «люди в любое время могут полностью и независимо принимать решения в отношении себя: на самом деле каждый человек – это социальное существо, зависимое от других».

«Не мы сами дали себе жизнь», – продолжают епископы, напоминая, что для христиан она является даром Божьим и что всегда должна соблюдаться пятая заповедь, а именно «не убий». «Умирание является частью жизни, а убийство – нет», – подчёркивается в заявлении австрийского епископата, призывающего «не оставлять последнее слово за безразличием или неуверенностью в важнейших биоэтических вопросах», ибо ценность жизни «основана не на внешней атрибуции, а на Боге». «Общество и политика должны всецело защищать человеческую жизнь, потому что мы доверены друг другу», – завершают послание католические епископы Австрии.



Источник: Vatican News