Епископы Арагона высказались за реабилитацию антипапы Бенедикта XIII

Епископы Арагона высказались за реабилитацию антипапы Бенедикта XIII

Февраль 21, 2019

Епископы испанской автономной области единодушно высказались за реабилитацию иерарха, официально считающегося «антипапой», – Бенедикта XIII (1328-1423), — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.Media.

Бенедикт XIII жил в эпоху, которая вошла в историю как Великий Западный раскол, длившийся с 1378 по 1417 год. В этот период в Католической Церкви было два альтернативных , один из которых проживал, по преимуществу, в Риме, а другой – во французском Авиньоне. Каждый из них пользовался поддержкой части европейских суверенов, что затрудняло преодоление схизмы.

Одним из понтификов, правивших в Авиньоне, был арагонский дворянин Педро де Луна, вступивший на престол в 1394 году под именем Бенедикта XIII. Он стал преемником Климента VII, которого официальная Католической Церкви также считает антипапой. В 1417 году, в рамках Костанцского собора, был созван конклав, на котором был избран «общий» Папа – Мартин V. Однако Бенедикт XIII отказался уйти с кафедры. Но если раньше его поддерживали Англия, Франция, Кастилия и Арагон, то к 1417 году на стороне Педро де Луны остался только Арагон, где он и провел остаток своих дней. К 625-й годовщине избрания своего земляка Папой арагонские епископы решили обратиться в Конгрегацию вероучения с петицией о его реабилитации. Ранее с аналогичной просьбой обратилась в Ватикан еще одна испанская ассоциация. По словам главы объединения, префект Конгрегации вероучения кардинал Луис Ладариа Феррер отнесся к просьбе «благосклонно».

Поскольку Педро де Луна считается «анипапой», его имя не входит в список законных Римских Понтификов. Бенедиктом XIII официально считается итальянец Пьетро Франческо Орсини, восседавший на Престоле Святого Петра в 1724-1730 годах.

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