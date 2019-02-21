Епископы Арагона высказались за реабилитацию антипапы Бенедикта XIII

Епископы испанской автономной области Арагон единодушно высказались за реабилитацию иерарха, официально считающегося «антипапой», – Бенедикта XIII (1328-1423), — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.Media.

Бенедикт XIII жил в эпоху, которая вошла в историю как Великий Западный раскол, длившийся с 1378 по 1417 год. В этот период в Католической Церкви было два альтернативных Папы, один из которых проживал, по преимуществу, в Риме, а другой – во французском Авиньоне. Каждый из них пользовался поддержкой части европейских суверенов, что затрудняло преодоление схизмы.

Одним из понтификов, правивших в Авиньоне, был арагонский дворянин Педро де Луна, вступивший на престол в 1394 году под именем Бенедикта XIII. Он стал преемником Климента VII, которого официальная история Католической Церкви также считает антипапой. В 1417 году, в рамках Костанцского собора, был созван конклав, на котором был избран «общий» Папа – Мартин V. Однако Бенедикт XIII отказался уйти с кафедры. Но если раньше его поддерживали Англия, Франция, Кастилия и Арагон, то к 1417 году на стороне Педро де Луны остался только Арагон, где он и провел остаток своих дней. К 625-й годовщине избрания своего земляка Папой арагонские епископы решили обратиться в Конгрегацию вероучения с петицией о его реабилитации. Ранее с аналогичной просьбой обратилась в Ватикан еще одна испанская ассоциация. По словам главы объединения, префект Конгрегации вероучения кардинал Луис Ладариа Феррер отнесся к просьбе «благосклонно».

Поскольку Педро де Луна считается «анипапой», его имя не входит в список законных Римских Понтификов. Бенедиктом XIII официально считается итальянец Пьетро Франческо Орсини, восседавший на Престоле Святого Петра в 1724-1730 годах.