Епископы Англии: новые правила не являются атакой на веру

Несмотря на протесты епископов, в Соединенном Королевстве были введены новые ограничения, включающие запрет на участие в богослужениях до 2 декабря. Храмы остаются открытыми только для индивидуальной молитвы и для отпеваний. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Решение парламента подверглось критике не только со стороны католических иерархов, но и других религиозных лидеров: на днях они запросили о внесении богослужений в список основных услуг, необходимых для поддержки тех, кто перенес травму утраты или тревожное состояние.

Не добившись результатов, Церковь приспособилась к установленным правилам. Епископы призвали граждан к их соблюдению «из солидарности со многими людьми, на которых наложены ограничения с тяжелыми последствиями для их жизни и для средств к существованию».

В специальном заявлении архиепископ Винсент Николс, президент Епископской конференции Англии и Уэльса, и архиепископ Малкольм МакМэхон, вице-президент епископата, подчеркивают: «Важно признать, что эти правила не являются атакой на веру. Вместе с тем они показывают существенное непонимание того незаменимого вклада, который вносят религиозные общины в сохранение благополучия, устойчивости и здоровья в нашем обществе».

Епископы призывают верующих в полной мере воспользоваться правом на посещение храмов для молитвы и ежедневно объединяться в молитве в 6 часов пополудни. Епископская конференция сообщает также о запланированном на 21 ноября – канун праздника Христа Царя — молебне об окончании пандемии.

На фото — Вестминстерский собор, Лондон