Епископы Англии: ассистированный суицид – это «фальшивое сострадание»

Суицид при врачебном содействии – это «фальшивое сострадание», заявили епископы Соединенного Королевства, выражая протест против легализации этого преступления. Настоящее сострадание, пишут епископы, проявляется в любви и уважении достоинства умирающего человека – посредством паллиативного ухода.

Новый законопроект, представленный баронессой Мичер, обсуждается в Палате лордов. Если закон будет принят, взрослые больные на терминальной стадии в здравом рассудке смогут выбрать, как им умереть, чтобы облегчить «нестерпимые страдания». Это потребует одобрения двух врачей и одного члена Верховного суда.

Монсеньор Джон Шеррингтон, ответственный за деятельность Епископской конференции Англии и Уэльса по защите жизни, в специальном заявлении отмечает, что пандемия COVID-19 показала всю очевидность «хрупкости жизни и реальности смерти», а также героический труд медицинских работников и их заботу о больных и умирающих.

«Эти поступки героической любви, — пишет монсеньор Шеррингтон, — являются мощным свидетельством основополагающего достоинства человека и того, насколько важны любовь и надлежащий уход в случае тяжелых заболеваний и в конце жизни». Тем не менее мы оказались перед лицом риска легализации ассистированного самоубийства — «фальшивого сострадания», поскольку подлинное сострадание выражается в заботливом паллиативном уходе за умирающим человеком.

Законопроект несет в себе и угрозу радикальных изменений в отношениях между врачом и пациентом: вместо лечения врач будет содействовать смерти больного.

Епископы призывают содействовать качественному сопровождению умирающего, включая духовное и пастырское сопровождение, также и для его семьи.

20 июня в Соединенном Королевстве будет отмечаться День защиты жизни, и монсеньор Шеррингтон призывает католиков выразить протест против закона о легализации ассистированного суицида и молиться о том, чтобы все пожилые, больные и умирающие получали качественную паллиативную помощь.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News