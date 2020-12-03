Епископы африканской страны не поощряют виртуального участия в Святой Мессе

В период продолжающейся пандемии некоторые католики привыкли к участию в Мессе через Интернет. Епископы одной из африканских стран напомнили, что для полноценного участия в богослужении физическое присутствие в храме является обязательным. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Если вы смотрите или слушаете Мессу через цифровую сеть, это никого из вас не освобождает от обязанности участвовать в евхаристическом собрании», – заявили епископы Ганы в пастырском послании по случаю Адвента, озаглавленном «Принять Христа и жить в мире со всеми». Епископская конференция африканской страны не поощряет виртуального участия в богослужениях за исключением тех случаев, когда это происходит по причинам, связанным с возрастом или здоровьем, и физическое присутствие в храме невозможно.

В послании за подписью президента Епископской конференции Ганы монсеньора Филиппа Наамеха отмечается, что вот уже в течение довольно продолжительно времени некоторые верующие предпочитают виртуальное участие в Евхаристии несмотря на то, что с 5 июня возобновились Мессы с участием народа. «Виртуальная реальность, – подчеркивают епископы, – не может заменить реального присутствия Христа в Евхаристии. Не может быть Таинств в Интернете, и также все другие религиозные практики, Божьей милостью ставшие возможными благодаря этим средствам, неполноценны».

Иерархи напоминают верным, что участие в воскресной Мессе является для них обязательным. При этом они призывают католиков соблюдать предписания, связанные с противостоянием коронавирусу, и следовать всем санитарным протоколам.