Епископская хиротония Николая Дубинина глазами прихожанки московского Кафедрального собора

30 июля 2020 года Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных вспомогательным епископом Архиепархии Божией Матери в Москве. Епископская хиротония отца Николая состоялась вчера в Москве. О подробностях этого знаменательного для российских католиков события рассказывает прихожанка московского Кафедрального собора и внештатный корреспондент «Сибирской католической газеты» Ольга Дубягина.

В воскресенье 4 октября 2020 г. в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве был хиротонисан во епископы священник-францисканец Николай Дубинин. Произошедшее без всяких преувеличений можно назвать историческим событием, поскольку впервые за многие десятилетия в сан католического епископа был возведен россиянин. Кроме того, Николай Дубинин стал первым францисканцем в новейшей истории России, удостоенным епископства.

Дата 4 октября была выбрана неслучайно – это день памяти святого Франциска Ассизского, основателя и небесного покровителя Конгрегации Братьев Меньших Конвентуальных, к которой принадлежал отец Николай. Для многих российских католиков этот день стал необыкновенно волнительным и торжественным. Воскресным октябрьским утром на Малую Грузинскую улицу пришли не только верные Москвы и Подмосковья, но и представители приходов из других городов России. Многие из гостей хиротонии знали номинанта по его служению в качестве священника, а потому пожелали личным присутствием разделить с ним радость возведения в высокий духовный сан. Праздничное убранство территории вокруг храма и самого собора, улыбки на лицах, коих не могли скрыть даже маски, которые мы вынуждены носить ввиду опасности пандемии, букеты в руках гостей, адресованные друг другу добрые приветствия – из всего этого была соткана неповторимая атмосфера праздника…

Главный католический храм Москвы постепенно заполняется молящимися до отказа. При входе каждому вручают небольшую брошюрку, в которой излагается краткая биография номинанта и содержится описание чина хиротонии. Однако далеко не все желающие смогли в этот день быть в храме: его немалая вместимость была всё же ограниченной, к тому же продолжали действовать различные связанные с пандемией ограничения.

И вот, начинается Святая Месса. Духовенство во главе с российскими католическими епископами в торжественной процессии обходит вокруг храма, а затем входит в него. Отец Николай и двое представляющих его священников занимают места перед алтарем. Предстоятельствует на Мессе архиепископ Павел Пецци, ему сослужат епископы Иосиф Верт и Кирилл Климович и многочисленные священники, занимающие свои места в алтарной части. Литургия слова завершается чтением Евангелия от Иоанна, повествующим о служении Доброго Пастыря (Ин 10,11- 16).

А вот и сам чин хиротонии. Все присутствующие встают, звучит Гимн Святому Духу. Далее следует представление избранного, когда один из пресвитеров обращается к предстоятельствующему архиепископу Павлу со словами: «Достопочтимый отче, святая Матерь Католическая Церковь просит, чтобы ты рукоположил пресвитера Николая в епископский сан». На вопрос архиепископа «Есть ли у вас апостольская грамота?» священник отвечает: «Да, есть», после чего зачитывает ее. Грамоту показывают духовенству и народу.

Высокопреосвященный Владыка Павел произносит проповедь, в которой подчеркивает огромную важность переживаемого в этот октябрьский день события: апостольская преемственность обогащает всю Церковь, а служение епископа необычайно сложно и трудно; епископ – пастырь добрый, на коего возложена величайшая ответственность за вверенную ему Господом паству.

Отец Николай приносит обеты и повергается ниц перед алтарем, а в это время хор поет Литанию Всем Святым. Епископы читают молитву хиротонии и возлагают руки на голову коленопреклоненного номинанта. Архиепископ Павел помазывает его святым миром и вручает ему Евангелие со словами: «Прими Евангелие и проповедуй Слово Божие со всяким долготерпением и назиданием»; а также епископские инсигнии – перстень в сопровождении напутствия: «Прими перстень – знак верности, и, украшенный неповрежденной верой, безупречно охраняй Невесту Божию, Святую Церковь»; митру – «Прими митру и да светит в тебе сияние святости, чтобы когда явится Пастыреначальник Христос, ты удостоился получить неувядающий венец славы»; и, в заключение, посох – «Прими посох, знак служения пастырского, и заботься о всём стаде, в котором Дух Святой поставил тебя епископом управлять Церковью Божией».

Новохиротонисанный епископ Николай занимает место в алтаре рядом с другими епископами, после чего Месса продолжается обычным порядком. По ее окончании епископ Николай, приняв благословение от архиепископа Павла, сам благословляет священнослужителей в алтаре, а затем, обходя храм, и всех молящихся верных.

Зачитываются приветственные письма от имени Апостольского нунция в Российской Федерации Джованни Даниэло, Национальной конференции монашествующих в России, Конгрегации Братьев Меньших Конвентуальных. К микрофону со словами приветствия и поздравления подходят представители различных общин.

Выслушав все приветствия в свой адрес, епископ Николай сам берет слово. Он, в частности, говорит: «Я выражаю искреннюю сердечную благодарность всем, кто привел меня к этому моменту на моем пути со Христом… Моим родителям, близким и друзьям, которые воспитали меня и сформировали мой характер и личность, особенно дорогим усопшим родителям Геннадию и Виктории, а также сестре Наталье (она присутствовала на хиротонии – автор). Замечательным учителям, которых я встречал на протяжении всей моей жизни и которые передавали свои знания и мудрость, особенно первой учительнице Людмиле Ивановне Безбородовой и классному руководителю Лилии Евгеньевне Сорокиной. Самоотверженным свидетелям Христа, сопровождавшим меня в первых сознательных шагах в Церкви, особенно архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, священникам Богдану Северынику, сестре Павле Бобэр, усопшей Ирине Михайловне Кайдановской. Моему первому ректору семинарии – слуге Божьему дону Бернардо Антонини… Моим собратьям в монашестве, прежде всего из моей духовной семьи – Ордена Братьев Меньших Конвентуальных… Моим собратьям священстве… Моим сотрудникам и соратникам в различных церковных служениях…Народу Божьему Архиепархии Божией Матери в Москве и приходов, в которых я служил, и которые навсегда останутся в моем сердце. Моим новым сотрудникам и коллегам, а также многим добровольцам, чье служение и труд способствовали красоте этого дня. Большое спасибо всем и каждому из вас».

На ступенях алтаря делается памятная фотография, и еще одна – на ступенях храма, в которой могут принять участие все желающие. Все, кто захочет, имеют возможность лично поздравить нового российского католического епископа.

В церковном дворе юные прихожане угощают гостей пирогами и чаем. Вокруг море цветов, множество теплых слов в адрес епископа Николая и много-много радостного общения. Постепенно храмовое подворье пустеет: торжество закончено, но высокое пастырское служение для Преосвященного Владыки Николая только начинается…

Свой рассказ о епископской хиротонии Николая Дубинина автор очень подробно проиллюстрировала нижеследующим фоторепортажем…