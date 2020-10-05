Епископская хиротония Николая Дубинина глазами прихожанки московского Кафедрального собора

Епископская хиротония Николая Дубинина глазами прихожанки московского Кафедрального собора

Октябрь 05, 2020

30 июля 2020 года Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных вспомогательным епископом Архиепархии Божией Матери в Москве. Епископская хиротония отца Николая состоялась вчера в Москве. О подробностях этого знаменательного для российских католиков события рассказывает прихожанка московского Кафедрального собора и внештатный корреспондент «Сибирской католической газеты» Ольга Дубягина.

В воскресенье 4 октября 2020 г. в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве был хиротонисан во священник-францисканец . Произошедшее без всяких преувеличений можно назвать историческим событием, поскольку впервые за многие десятилетия в сан католического епископа был возведен россиянин. Кроме того,  стал первым францисканцем в новейшей истории России, удостоенным епископства.

Дата 4 октября была выбрана неслучайно – это день памяти святого Франциска Ассизского, основателя и небесного покровителя Конгрегации Братьев Меньших Конвентуальных, к которой принадлежал отец Николай. Для многих российских католиков этот день стал необыкновенно волнительным и торжественным. Воскресным октябрьским утром на Малую Грузинскую улицу пришли не только верные Москвы и Подмосковья, но и представители приходов из других городов России. Многие из гостей хиротонии знали номинанта по его служению в качестве священника, а потому пожелали личным присутствием разделить с ним радость возведения в высокий духовный сан. Праздничное убранство территории вокруг храма и самого собора, улыбки на лицах, коих не могли скрыть даже маски, которые мы вынуждены носить ввиду опасности пандемии, букеты в руках гостей, адресованные друг другу добрые приветствия – из всего этого была соткана неповторимая атмосфера праздника…

Главный католический храм Москвы постепенно заполняется молящимися до отказа. При входе каждому вручают небольшую брошюрку, в которой излагается краткая биография номинанта и содержится описание чина хиротонии. Однако далеко не все желающие смогли в этот день быть в храме: его немалая вместимость была всё же ограниченной, к тому же продолжали действовать различные связанные с пандемией ограничения.

И вот, начинается Святая . Духовенство во главе с российскими католическими епископами в торжественной процессии обходит вокруг храма, а затем входит в него. Отец Николай и двое представляющих его священников занимают места перед алтарем. Предстоятельствует на Мессе архиепископ Павел Пецци, ему сослужат епископы Иосиф Верт и Кирилл Климович и многочисленные священники, занимающие свои места в алтарной части. Литургия слова завершается чтением Евангелия от Иоанна, повествующим о служении Доброго Пастыря (Ин 10,11- 16).

А вот и сам чин хиротонии. Все присутствующие встают, звучит Гимн Святому Духу. Далее следует представление избранного, когда один из пресвитеров обращается к предстоятельствующему архиепископу Павлу со словами: «Достопочтимый отче, святая Матерь Католическая Церковь просит, чтобы ты рукоположил пресвитера Николая в епископский сан». На вопрос архиепископа «Есть ли у вас апостольская грамота?» священник отвечает: «Да, есть», после чего зачитывает ее. Грамоту показывают духовенству и народу.

Высокопреосвященный Владыка Павел произносит проповедь, в которой подчеркивает огромную важность переживаемого в этот октябрьский день события: апостольская преемственность обогащает всю Церковь, а служение епископа необычайно сложно и трудно; епископ – пастырь добрый, на коего возложена величайшая ответственность за вверенную ему Господом паству.

Отец Николай приносит обеты и повергается ниц перед алтарем, а в это время хор поет Литанию Всем Святым. Епископы читают молитву хиротонии и возлагают руки на голову коленопреклоненного номинанта. Архиепископ Павел помазывает его святым миром и вручает ему Евангелие со словами: «Прими Евангелие и проповедуй Слово Божие со всяким долготерпением и назиданием»; а также епископские инсигнии – перстень в сопровождении напутствия: «Прими перстень – знак верности, и, украшенный неповрежденной верой, безупречно охраняй Невесту Божию, Святую Церковь»; митру – «Прими митру и да светит в тебе сияние святости, чтобы когда явится Пастыреначальник Христос, ты удостоился получить неувядающий венец славы»; и, в заключение, посох – «Прими посох, знак служения пастырского, и заботься о всём стаде, в котором Дух Святой поставил тебя епископом управлять Церковью Божией».

Новохиротонисанный епископ Николай занимает место в алтаре рядом с другими епископами, после чего Месса продолжается обычным порядком. По ее окончании епископ Николай, приняв благословение от архиепископа Павла, сам благословляет священнослужителей в алтаре, а затем, обходя храм, и всех молящихся верных.

Зачитываются приветственные письма от имени Апостольского нунция в Российской Федерации Джованни Даниэло, Национальной конференции монашествующих в России, Конгрегации Братьев Меньших Конвентуальных. К микрофону со словами приветствия и поздравления подходят представители различных общин.

Выслушав все приветствия в свой адрес, епископ Николай сам берет слово. Он, в частности, говорит: «Я выражаю искреннюю сердечную благодарность всем, кто привел меня к этому моменту на моем пути со Христом… Моим родителям, близким и друзьям, которые воспитали меня и сформировали мой характер и личность, особенно дорогим усопшим родителям Геннадию и Виктории, а также сестре Наталье (она присутствовала на хиротонии – автор). Замечательным учителям, которых я встречал на протяжении всей моей жизни и которые передавали свои знания и мудрость, особенно первой учительнице Людмиле Ивановне Безбородовой и классному руководителю Лилии Евгеньевне Сорокиной. Самоотверженным свидетелям Христа, сопровождавшим меня в первых сознательных шагах в Церкви, особенно архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, священникам Богдану Северынику, сестре Павле Бобэр, усопшей Ирине Михайловне Кайдановской. Моему первому ректору семинарии – слуге Божьему дону Бернардо Антонини… Моим собратьям в монашестве, прежде всего из моей духовной семьи – Ордена Братьев Меньших Конвентуальных… Моим собратьям священстве… Моим сотрудникам и соратникам в различных церковных служениях…Народу Божьему Архиепархии Божией Матери в Москве и приходов, в которых я служил, и которые навсегда останутся в моем сердце. Моим новым сотрудникам и коллегам, а также многим добровольцам, чье служение и труд способствовали красоте этого дня. Большое спасибо всем и каждому из вас».

На ступенях алтаря делается памятная фотография, и еще одна – на ступенях храма, в которой могут принять участие все желающие. Все, кто захочет, имеют возможность лично поздравить нового российского католического епископа.

В церковном дворе юные прихожане угощают гостей пирогами и чаем. Вокруг море цветов, множество теплых слов в адрес епископа Николая и много-много радостного общения. Постепенно храмовое подворье пустеет: торжество закончено, но высокое пастырское служение для Преосвященного Владыки Николая только начинается…

Свой рассказ о епископской хиротонии Николая Дубинина автор очень подробно проиллюстрировала нижеследующим фоторепортажем…

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