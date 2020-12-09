Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви

Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения предыдущих постановлений синода, даты проведения церковного суда над ним пока неизвестны, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан епископ Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд (ВОЦС). До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии «под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского».

«Епископа Флавиана запретили в служении в связи с неисполнением ранее данных Священным Синодом указаний», — сказал РИА Новости епископ Савва.

Заседание Синода РПЦ прошло во вторник в дистанционном формате. Так, согласно журналам (решениям) Синода, опубликованным на сайте РПЦ, епископа Флавиана запретили в священнослужении и лишили его «права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения высшим общецерковным судом определения по его делу». Также в Церкви призвали Флавиана к «строгому соблюдению определения Священного Синода от 25 августа 2020 года о пребывании в Павло-Обнорском монастыре с возможностью покидать его исключительно в случаях крайней необходимости, по письменному благословению Преосвященного Вологодского».

Говоря о предъявленных епископу обвинениях, владыка Савва отметил, что, согласно установленному внутрицерковному порядку, «подробности обвинений и их расследования не раскрываются до рассмотрения дела в высшем общецерковном суде».

«Сроки заседания ВОЦС пока не определены и зависят, в том числе, от развития эпидемической обстановки, поскольку проведение заседаний ВОЦС в дистанционном режиме крайне нежелательно, чтобы не сказать невозможно», — заключил собеседник агентства.

Это стало первым за последние десять лет запрещением в служении епископа РПЦ.



Фото — foto.patriarchia.ru