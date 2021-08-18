Епископ в Нигерии призывает нацию определиться с самосознанием и видением общества

Нигерийский епископ считает, что нации давно пора определиться с самосознанием, видением себя и своего настоящего и будущего, поскольку на сегодня «мы не знаем, какое общество строим, а потому расколоты по этническим, религиозным и другим группам», передает Седмица со ссылкой на Fides.

«Ключевой вопрос, который наша страна так и не решила – это кто мы такие, называющие себя нигерийцами? – отметил в телевизионном интервью монсеньор Мэтью Хасан Куках, епископ Сокото. – Это главная причина нынешней ситуации в стране, дошедшей до взрывоопасного предела. Так произошло, потому что спорные вопросы у нас никогда не обсуждались открыто. У нас никогда не было честного разговора о том, какое общество мы хотим строить. Вот почему сегодня общество распалось на этнические, религиозные и другие группы и союзы».

«Фактически мы сегодня живем в хаотическом обществе, в котором выживают сильнейшие, – подчеркнул епископ. – Мы пожинаем горькие плоды многих ужасных вещей и событий, которые мы покорно претерпели или оставили нерешенными».

Особое беспокойство у епископа вызывает положение с нарушениями прав человека в стране в целом и ограничения свободы слова в частности. «Важно, чтобы власть предержащие всегда помнили, что свобода слова, свобода самовыражения есть неотъемлемое право человека, дарованное Господом, и никто не может лишить нас этого права, – напоминает епископ. – Христианину невозможно оставаться равнодушным, живя в несправедливо устроенном обществе, и тем более это невозможно для меня как священника. Мы должны совместными усилиями создать такую среду обитания, в которой каждый получит свободу быть тем, кем хочет».

В феврале этого года нигерийские епископы предупредили, что «Нигерия подошла к грани распада» из-за растущих столкновений и напряженности, при явной неспособности властей обеспечить безопасность населения. В результате различные общины и этнические группы вынуждены формировать собственные силы самообороны и местные органы самоуправления, и при этом неизбежно отдают предпочтение «своим» и дискриминируют «чужих». «Вот почему многие внутри страны и за рубежом уже отказываются от надежды, что Нигерия все же использует свои возможности, дабы стать единой страной, – подчеркнули епископы в своем послании. – Неудивительно, что многие негосударственные, самопровозглашенные силы естественным образом заполняют пустоты, образовавшиеся в результате явной неудачи или неспособности правительства в его попытках объединения страны».