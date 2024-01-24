Епископ Рима – виноделам: Божьи дары вверены вашему попечению (+ ФОТО)

22 января Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане участников конференции на тему «Экономика Франциска и итальянское виноделие», организованной итальянской компанией Vinitaly. Передает русская служба Vatican News.

В конференции участвуют компании, занимающие важное место на национальном и на международном рынке, которые собрались, чтобы размышлять об этических аспектах и моральной ответственности в их труде, вдохновляясь образом Франциска Ассизского.

Забота об окружающей среде, уважение к труду и здоровые потребительские привычки имеют основополагающее значение в производстве вина, ведь для получения качественного продукта недостаточно применять промышленные технологии и коммерческую рациональность. Почва, виноградная лоза, процессы выращивания, ферментация и выдержка требуют постоянства, внимания и терпения, подчеркнул Папа: «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний» (Иак 5,7).

Уважение к труду, терпение и постоянство – это ценный призыв для души. «Я думаю об Иисусе, который, обращаясь к своим ученикам, говорит об Отце как о земледельце, – он заботится о виноградной лозе, ухаживая за ней и содействуя прорастанию добрых плодов» (ср. Ин 15,1-6), – отметил Папа Франциск.

«Навыки ведения хозяйства, вино, земля – всё это Божьи дары. Будем помнить, что Творец вверил их нам, нашей чуткости и добросовестности, чтобы мы могли сделать их источником радости для ‘сердца человека’» (ср. Пс 103,15), ‒ сказал в заключение Святейший Отец.