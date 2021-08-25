Епископ Рима: Laudato si’ не следует считать лишь «экологической» энцикликой

В Аргентине с 1 по 4 сентября будет проходить межуниверситетский конгресс «Laudato si», посвященный Папской энциклике, сообщает Vatican News.

По этому случаю Святейший Отец обратился к его организаторам и участникам со специальным видеопосланием, выражая пожелание, чтобы предстоящая встреча «способствовала продвижению социального сознания и ответственности за заботу об общем доме».

«Энциклика Laudato si, — еще раз напоминает Папа, — не просто ʺзеленаяʺ энциклика, это энциклика социальная. Я надеюсь, что конгресс поможет увидеть все ее значение и ее последствия».

Папа завершает видеопослание апостольским благословением и просьбой о молитве.