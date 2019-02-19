Епископ Борис Гудзяк возглавит Филадельфийскую митрополию УГКЦ в США

Папа Римский Франциск одобрил 18 февраля решение Синода УГКЦ о назначении епископа Бориса Гудзяка главой украинской греко-католической митрополии в США с центром в Филадельфии. Ранее 58-летний иерарх возглавлял епархию св. Владимира Великого в Париже.

Борис Андрей Гудзяк родился 24 ноября 1960 года в Сиракьюсе, США. Учился в Папском Урбанианском университете в Риме, Папском восточном институте, в 1992 году в Гарвардском университете (США) получил научную степень доктора философии в области славянской и византийской культурно-церковной истории, пишет «Википедия». В 1993 году приехал на Украину и организовал Институт истории Церкви, работал над восстановлением Львовской богословской академии. В 1998 стал священником Львовской архиепархии УГКЦ. В 2000 стал ректором Львовской богословской академии, затем – ректором Украинского католического университета. Автор свыше тридцати печатных работ. Его главный труд — «Киевская митрополия, Царьградский патриархат и генезис Брестской унии».

В 2012 года Папа Бенедикт XVI назначил о. Бориса Гудзяка титулярным епископом Каркабии и Апостольским экзархом УГКЦ во Франции. В августе 2012 состоялась его епископская хиротония. Уже чрез несколько месяцев, в январе 2013, экзархат УГКЦ во Франции был преобразован в Епархию святого Владимира Великого в Париже, и епископ Борис Гудзяк стал её первым правящим архиереем. Епархия объединяет общины УГКЦ во Франции, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии.

Апостольским администратором епархии св. Владимира назначен епископ Глеб Лончина, возглавляющий греко-католическую епархию Святого Семейства в Лондоне.

Филадельфийская митрополия оставалась вакантной с апреля прошлого года, когда Папа Франциск принял отставку архиепископа Стефана Сороки, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

Интронизация будущего митрополита Бориса Гудзяка состоится 4 июня сего года в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы в Филадельфии.