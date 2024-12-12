Епархиальное отделение «Каритас» Рима представило брошюру о чрезмерной задолженности

Пособие «Чрезмерная задолженность как общинный и пастырский вызов» не только освещает эту распространенную в Италии проблему, но и предлагает инструменты для ее преодоления, сообщает русская служба Vatican News.

«Мы должны продвигать иную культуру, которая ставит в центр такие ценности, как солидарность, умеренность и общее благо. Как христиане, мы призваны показывать в своем повседневном выборе стиль жизни, не порабощенный потребительством и показухой, но ценящий взаимопомощь, справедливость и ответственность», — заявил диакон Джустино Тринча, возглавляющий римское отделение «Каритас». Зам. директора дон Паоло Сальвини в свою очередь отметил библейский посыл Юбилея: «Он побуждает нас заняться экономической системой, унижающей достоинство людей».

Социолог Маурицио Фиаско подчеркнул, что уже более 18 лет чрезмерная задолженность лежит тяжким бременем на развитии итальянского общества: она усугубляется как ростом бедности, так и снижением покупательной способности граждан.

Римская епархия предоставляет важные инструменты для помощи людям, которые не во состоянии выплатить долги. Во-первых, это фонд Salus Populi Romani, помогающий тем, для кого недоступны банковские кредиты. Фонд был создал в 1995 году; он получил около 3400 заявок и помог 850 семьям на сумму 14,3 миллиона евро. Кроме того, с 1992 года в рамках «Каритас» действует юридическая консультация, предназначенная для тех, кто испытывает нужду.