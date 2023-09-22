Эммануэль Макрон защищает свое решение посетить Св. Мессу с Папой Римским

Президенту Франции пришлось отстаивать свое решение принять участие в Святой Мессе, которую Папа Франциск будет служить 23 сентября 2023 года в Марселе, пишет Vatican News.

Решение Эммануэля Макрона вызвало волну критики со стороны левых политиков, в частности активистов партии La France insoumise (Непокоренная Франция), которые ссылались на светский характер французского государства и его нейтралитет по отношению к религии. В свою очередь генеральный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель подчеркнул, что в светской республике президент не должен посещать Мессу.

«Я считаю, что мое место там. Я не пойду как католик, я пойду как президент светской республики», — ответил своим критикам Макрон, а также пояснил, что Папа Римский является главой государства, поэтому присутствие президента на Мессе, которую служит глава Ватикана, не нарушит нейтралитет государства.

В то же время католический журнал La Croix вспоминает ситуации, в которых президенты Франции принимали участие в католической литургии. Ни главы государств, ни главы правительств не делали этого после 1905 года, когда был принят закон об отделении Церкви от государства. Даже после победы над Германией в 1918 году премьер-министр Жорж Клемансо отказался поехать в собор Парижской Богоматери для участия в праздновании Торжества Пресвятой Богородицы (Te Deum). Эта республиканская норма действовала и в межвоенный период. Лишь в мае 1940 года премьер-министр Поль Рейно и несколько министров присутствовали на заупокойной Мессе перед лицом поражения французской армии.

Были и другие случаи отклонения от указанной нормы. Так, 26 августа 1944 года, после освобождения Парижа, генерал Шарль де Голль принял участие в службе в соборе Парижской Богоматери. Будучи практикующим католиком, он регулярно посещал Мессу как частное лицо. Но были случаи, когда он принимал в них участие в качестве президента, например, в 1962 году на Мессе примирения с немцами в соборе в Реймсе в присутствии канцлера Конрада Аденауэра, который, в свою очередь, занимал антикоммунистическую позицию.

Тем не менее Шарль де Голль всегда отказывался публично принимать Святое Причастие. Он считал, что как глава государства не может себе позволить публичные акты благочестия. Однако из этого правила у него были исключения: в 1966 году он причастился во время Мессы в тогдашнем Ленинграде в знак поддержки свободы вероисповедания в враждебном религии Советском Союзе, а год спустя с той же целью — в Гданьске в коммунистической Польше.

Следующий президент, Жорж Помпиду, присутствовал на воскресной Мессе в частном порядке. На своих похоронах он завещал отслужить Мессу на латыни с григорианскими песнопениями.

Валери Жискар д’Эстен, в свою очередь, регулярно сопровождал свою жену на церковные службы. Он также принял участие в Мессе в соборе Парижской Богоматери, которую служил там Папа Иоанн Павел II в 1980 году.

К концу своей жизни Франсуа Миттеран вплотную приблизился к католичеству. В 1995 году по его личной просьбе в его квартиру были привезены мощи святой Терезы из Лизьё, с которыми в тот момент было организовано паломничество по приходам. Он также заранее попросил отслужить Мессу во время собственных похорон. Тогдашний президент Жак Ширак принял участие в этой траурной службе и публично причастился, что возмутило левых.

Его преемник Николя Саркози демонстративно осенял себя крестным знамением во время религиозных обрядов. Но на этом его религиозные практики закончились. Следующий глава государства Франсуа Олланд, хотя и был агностиком, в июле 2016 года в соборе Парижской Богоматери принял участие в Святой Мессе по усопшему священнику Жаку Амелю, убитому исламистами. «Убить священника — значит напасть на республику», — сказал он тогда.

Эммануэль Макрон крестился в 16 лет и является непрактикующим католиком. С начала своего президентства он посетил несколько месс. В 2017 году – в годовщину смерти священника Жака Амеля, а также на похоронах певца Джонни Холлидея. В 2019 году Макрон принял участие в поминальной Мессе по Жоржу Помпиду.