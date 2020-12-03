Елизавета II и принц Филипп впервые с 1980-х годов проведут Рождество без семьи

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп в условиях пандемии COVID-19 проведут Рождество, не приглашая к себе родственников, сообщает Интерфакс-религия со ссылкой на Daily Mail.

«Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке», — цитирует издание заявление представителя Букингемского дворца.

Обычно 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Но в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где ведут уединенный образ жизни с октября. Это первый подобный случай с 1980-х годов, отмечают европейские СМИ.

Согласно действующим ограничениям в Британии, в регионах уровня 2, таких как Виндзор, до шести человек из разных домохозяйств могут общаться на открытом воздухе. Это означает, что королева и принц Филипп могут встретиться с членами семьи для верховой езды или прогулок по территории Виндзорского замка.

Между тем ранее Великобритания решила на пять дней — с 23 по 27 декабря — смягчить ограничения из-за коронавируса и разрешить собираться дома трем семьям, не живущим вместе.